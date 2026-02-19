SIN RETRASOS: ¿GTA 6 traerá de regreso a Car Johnson? Descubre el guiño a San Andreas que dejó el segundo tráiler de este videojuego

Los fanáticos del GTA 6 pueden estar tranquilos puesto que, se ha dado a conocer que, la fecha de lanzamiento oficial no tendrá ningún tipo de retraso y además, muchos gamers se preguntan si Car Johnson volverá a esta nueva historia de uno de los títulos más esperados del 2026; aquí te diremos el guiño a San Andreas que dejó el segundo trailer de este videojuego.

¿Cuál es el guiño de GTA 6 a San Andreas?

En un video que se dio a conocer en redes sociales se puede ver que, el segundo trailer del GTA 6 de este título se ve un guiño al San Andreas especialmente a la primera escena de aquel videojuego. En este adelanto, la referencia se da cuando Jason se enfrenta a un grupo se aprecia por milésimas de segundo aparece de fondo un cartel de alguien que pide que le devuelvan la bici, una BMX que es idéntica a la que se roba Carl Johnson cuando inicia la primera misión.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento del GTA 6?

La fecha de lanzamiento del Grand Theft Auto Seis saldrá el 19 de noviembre, y con ello se esperan varias situaciones en el mundo, desde vacaciones anticipadas al mismo tiempo, ausencias en las escuelas por parte de los alumnos que quieran jugarlo, el colapso de los servidores de Rockstar, los en directo en Internet, hasta la alta demanda en la compra de consolas y juegos en físico de este título.

¿Cuál será el precio del GTA 6 y si estará sólo disponible para el PS5?

Hasta el momento no se ha revelado el precio oficiales de este videojuego, pero algunos adelantos señalan que, el costo rondará entre los 90, 110 e incluso los 300 dólares; que, si se convierten a la moneda nacional vendrían siendo unos mil 619, 1,799 o hasta 5 mil 934 mil pesos mexicanos.

Cabe señalar que, el Grand Theft Auto 6 estará disponible para varias consolas, una de ellas es la del PS5 y Xbox/Series; sin embargo, se puede pensar que también será lanzado para PC e incluso otros señalan que podrá ser jugado en el Nintendo Switch 2.