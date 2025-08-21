Mega Victreebel se incorpora a las nuevas megaevoluciones de Leyendas Pokémon Z-A

The Pokémon Company ha ido soltando información de su nuevo lanzamiento a cuenta gotas y desde hace unos días había dejado pistas inquietantes, advirtiendo a los entrenadores que prestaran atención a los “edificios extraños” de Kalos. Hoy finalmente se resolvió el misterio: el clásico Victreebel de Kanto recibe su propia megaevolución en Leyendas Pokémon Z-A.

Mega Victreebel llega para devorar la escena

Nintendo lo hace otra vez y logra sorprender con este anuncio a los fans, pues este es el regreso de una criatura muy querida de la primera generación.

Así es la nueva megaevolución

Mega Victreebel conserva su capacidad de atraer a sus presas con un dulce aroma, pero su poder se ha elevado al siguiente nivel con la megaevolución. Ahora cuenta con lianas y secreciones corrosivas que pueden destruir prácticamente todo a su paso, incluso las estructuras de la ciudad.

Meet Mega Victreebel, the newly discovered Mega-Evolved Pokémon that will make its debut in #PokemonLegendsZA! pic.twitter.com/ztGREEgToN — Pokémon (@Pokemon) August 21, 2025

Mega Victreebel se suma a una lista de megaevoluciones en expansión

Con este anuncio, Mega Victreebel se convierte en la segunda megaevolución confirmada para el juego, junto a Mega Dragonite, revelado previamente. Esto hace que los fanáticos se cuestionen si próximamente veremos más anuncios de megaevoluciones, cosa que solo alimenta el hype y la expectativa.

Un título que apunta alto

Este juego se ha convertido en uno de los más esperados por los fans de Pokémon. No solo por el regreso de las megaevoluciones, sino también por la incorporación de un modo multijugador llamado Club de Batalla Z-A, confirmado recientemente. Queda más que claro que Nintendo y The Pokémon Company están preparando un título que busca expandir la experiencia más allá de lo visto en Leyendas: Arceus.

Con su lanzamiento programado para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en apenas unos meses, Leyendas Pokémon Z-A promete ser uno de los juegos más esperados del próximo año.

¿Crees que Leyendas Pokémon Z-A rompa las expectativas?

