Pokémon TCG Pocket revela las nuevas cartas inmersivas de Ho-Oh y Lugia tras la polémica por plagio

Una tormenta cayó en The Pokémon Company junto al esperado set “Saber Marino y Celeste” de Pokémon TCG Pocket. Este prometía ser un auténtico homenaje a la segunda generación, con cartas icónicas de Cyndaquil, Totodile, Chikorita, Umbreon, Espeon y, por supuesto, los legendarios Ho-Oh y Lugia. Sin embargo, una fuerte polémica llegó a opacar el entusiasmo inicial. La razón: hubo acusación de plagio en la carta inmersiva de Ho-Oh, que aparentemente se basaba en un fan art publicado en 2021.

Pokémon TCG Pocket: Los nuevos diseños inmersivos de Ho-Oh y Lugia

The Pokémon Company actuó rápidamente, lo primero que hizo fue retirar las cartas implicadas y anunciar que estas serían rediseñadas.

Después de unos días, por fin anunciaron el regreso de las ilustraciones definitivas, las cuales ya están disponibles para todos los jugadores, incluso para quienes ya habían conseguido las cartas originales.



Ho-Oh ex (tres estrellas): aparece en una pose frontal, imponente y lista para el combate, transmitiendo toda la majestuosidad del ave legendaria.

(tres estrellas): aparece en una pose frontal, imponente y lista para el combate, transmitiendo toda la majestuosidad del Lugia ex (tres estrellas): adopta una posición opuesta a Ho-Oh, como si ambos estuvieran a punto de enfrentarse en una épica batalla.

Los nuevos diseños han sido muy bien recibidos, y es que la verdad lucen increíbles. Además, las cartas inmersivas se complementan visualmente para formar una escena conjunta aún más espectacular y bastante agradable a la vista.

Un compromiso renovado con la comunidad

En un comunicado oficial, The Pokémon Company se disculpó por el incidente y aseguró que implementará medidas para revisar con mayor cuidado los bocetos y referencias que se entregan a los ilustradores, para evitar este tipo de problemas en el futuro.

Pese a la polémica, Pokémon TCG Pocket sigue creciendo, con el set Saber Marino y Celeste disponible desde el 30 de julio.

¿Ya tenías estas cartas en tu poder? ¿Qué piensas del diseño nuevo?

