¿Una nueva variante de Freezer? Dragon Ball Super Divers presenta a un temible villano

La franquicia Dragon Ball vuelve a sorprender a todos los fans con la llegada de un nuevo personaje ligado a uno de los villanos más icónicos del anime. En el reciente manga Dragon Ball Super Divers, heredero espiritual de Super Dragon Ball Heroes, se presentó oficialmente a Cool, un nuevo miembro de la temida familia Cold.

Dragon Ball Super Divers: Un nuevo heredero del legado de Freezer

Este nuevo e interesante villano guarda parentesco directo con Cooler y, por obvias razones, comparte la temible herencia genética de Freezer. Sin duda, con este trasfondo de personaje, no cabe duda de que se trata de una verdadera amenaza para el universo.

¿Cuál es el papel de Cool en “Dragon Ball Super Divers”?

Recordemos que en Super Divers, el protagonista es Asuka Daibu, quien ya había derrotado a Rieza Teio. Para su sorpresa, esto lo llevó a un enfrentamiento aún más intenso, pero ahora contra su hermano mayor, Cool, quien promete ser un antagonista clave. Con habilidades y una presencia muy similar a Freezer, este nuevo personaje está diseñado para poner en aprietos a cualquier guerrero Z.

Cabe mencionar que el dibujante Yuuji Kasai está detrás de esta historia, que ahora forma parte del canon oficial, según confirmaron Toyotaro y Kazuhiko Torishima en la Japan Expo de París.

Crédito: Dragon Ball Super Divers

Las variantes de Freezer en la franquicia

Freezer se convirtió en algo más que solo un villano para Dragon Ball. No solo su aspecto físico, sino su personalidad y fuerza, lo convirtieron en uno de los favoritos de la saga. Por eso no es sorpresa que ya se hayan presentado varias versiones alternativas del emperador del mal. En Dragon Ball Super, por ejemplo, conocimos a Frost, la contraparte del Universo 6, mientras que en productos no canónicos como Dragon Ball AF aparecieron personajes como Gran Hailer.

Con Cool, Dragon Ball amplía de manera oficial el árbol genealógico de la temible familia Cold, sumando ahora un nuevo enemigo que podría igualar o incluso superar la amenaza que fue alguna vez Freezer en sus mejores tiempos.

¿Y el futuro de Dragon Ball Super?

Aunque Dragon Ball Super Divers está en marcha, la serie principal Dragon Ball Super sigue en pausa. Los fans esperan que Toyotaro retome pronto el manga, especialmente para, de esta forma, poder continuar el arco con Black Freezer como gran villano.

¿Crees que este villano puede superar fácilmente a Freezer?

