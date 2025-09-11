Peacemaker llega a Fortnite: así luce la nueva skin filtrada y sus increíbles objetos

Los rumores se confirmaron: Peacemaker, el irreverente antihéroe del universo DC interpretado por John Cena, se unirá al universo de Fortnite. Aunque Epic Games no lo ha anunciado oficialmente, una filtración reveló en redes sociales el aspecto del personaje, los objetos cosméticos que lo acompañarán y hasta los gestos que tendrá dentro del juego.

El responsable de la revelación fue el reconocido minero de datos iFireMonkey, quien compartió imágenes y detalles de la skin, mostrando un primer vistazo a este esperado crossover que mezcla acción, humor y referencias a la serie del personaje.

¿Cómo será la skin de Peacemaker en Fortnite?

El atuendo contará con varias opciones: tres cascos distintos y la posibilidad de jugar sin casco, revelando el rostro de John Cena. La fidelidad al personaje es uno de los puntos más destacados, ya que mantiene la esencia de la serie.

Entre los objetos filtrados se encuentran:



Mochila retro Eagly

Pico Escudo de Peacemaker

Papel Claramente pacífico

Gesto Caderas pacíficas

Gesto Come paz

Uno de los gestos más llamativos replica la coreografía de la intro de la segunda temporada de Peacemaker, acompañada por la canción Oh Lord de Foxy Shazam.

¿Cuándo llegará Peacemaker a la tienda de Fortnite?

Aunque Epic Games no ha confirmado la fecha de lanzamiento, los filtradores aseguran que la skin y sus objetos podrían estar disponibles entre el 10 y el 12 de septiembre de 2025.

Este crossover se suma a los eventos actuales de la temporada 4 del capítulo 6, donde ya han aparecido los Power Rangers y pronto se podrá desbloquear al icónico Megazord. Con este ritmo de colaboraciones, todo apunta a que el antihéroe será uno de los lanzamientos más comentados del mes.

Además de la emoción por la llegada de Peacemaker, los jugadores destacan que Fortnite continúa consolidándose como una de las plataformas de entretenimiento más grandes gracias a sus colaboraciones con franquicias populares. Cada nueva temporada logra sorprender a la comunidad con personajes icónicos del cine, la televisión y los cómics.