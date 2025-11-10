Así es: ¡tenemos State of Play esta semana! Fecha, hora y lo que podemos esperar del evento japonés de PlayStation

PlayStation decidió no esperar a The Game Awards y prefirió esperar a todos. A solo un mes de la gran gala del gaming, la compañía japonesa ha confirmado un nuevo State of Play, y lo mejor de todo es que ¡sucede esta misma semana! Así es, el evento será el día de mañana, 11 de noviembre a las 2:00 PM (hora del Pacífico), es decir, 4:00 PM en hora de la Ciudad de México. Aquí te contamos todos los detalles.

PlayStation sorprende con un nuevo State of Play

Según la compañía, esta edición tendrá una duración aproximada de 40 minutos y estará dedicada por completo a las producciones provenientes de Japón y Asia. Si lo tuyo son las producciones orientales, esta State of Play es una cita obligada para los fans.

Un State of Play con sabor japonés

PlayStation ha dejado claro que este State of Play será especial. El evento presentará desde títulos indie hasta franquicias amadas por los fans, aunque los nombres de los juegos aún se mantienen en secreto.

Lo que sí se sabe es que la transmisión estará en japonés con subtítulos en inglés. Eso no significa que el contenido no esté dirigido a una audiencia mundial, pues históricamente, los State of Play de origen japonés han traído revelaciones importantes, incluyendo actualizaciones sobre sagas muy queridas por los fans como Final Fantasy, Persona, Monster Hunter y Yakuza.

Dónde y cuándo ver el State of Plate Japan

Ahora que ya lo sabes, te recordamos que lo podrás disfrutar el 11 de noviembre de 2025 a las 4:00 PM (Ciudad de México) / 2:00 PM (Pacífico) y estará disponible en los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch.

Así que prepara tus botanas y prepárate para disfrutar todo lo que los estudios japoneses tienen que ofrecer al mundo del gamming. Este State of Play será imperdible.

