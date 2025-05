¡Adiós, Vaquero! PlayStation Stars: Sony cierra su programa de recompensas

Sony ha confirmado lo que muchos temían: PlayStation Stars dejará de existir. El programa de recompensas que tenía la consola, que permitía a los jugadores acumular puntos y coleccionables digitales mediante misiones en PS4 y PS5 dejó de aceptar nuevas suscripciones desde el 21 de mayo de 2025.

PlayStation Stars cierra de forma definitiva

Lanzado hace tres años como una apuesta para acumular de alguna forma la lealtad de los fanáticos de la marca, Play Station Stars buscaba imitar de alguna manera el servicio de Microsoft Rewards. Ofrecía puntos por logros y desafíos mensuales que podían canjearse por descuentos, juegos y coleccionables. Sin embargo, su futuro ya estaba en duda desde el año pasado, cuando se pausó temporalmente y se implementaron cambios impopulares como la caducidad de puntos.

¿Qué pasará con los puntos acumulados?

Aunque ya no te puedes registrar en el programa, los usuarios activos podrán seguir ganando puntos hasta el 23 de julio de 2025. Estos puntos no se perderán de inmediato: podrán canjearse hasta el 3 de noviembre de 2026, siempre y cuando no haya expirado antes por inactividad.

Además, las coleccionables digitales ya obtenidas seguirán accesibles, lo que significa que los fans que se dedicaron a completar su colección podrán seguir disfrutándola desde su perfil de PlayStation.

Este programa único incluyó la posibilidad de ganar recompensas jugando, entre ellas nuestros exclusivos Coleccionables Digitales que rinden homenaje a juegos increíbles y al legado de PlayStation

“Tras esta evaluación, hemos decidido reenfocar nuestros esfuerzos y comenzaremos a cerrar la versión actual de PlayStation Stars”, concluye el anuncio.

¿Habrá un nuevo programa de fidelidad para PlayStation?

Por ahora, Sony únicamente anunció el cierre y no un reemplazo para el programa. Para explorar nuevas formas de conexión. Mientras tanto, los usuarios deben estar atentos para canjear sus puntos antes de que sea demasiado tarde. ¿Tú llegaste a usar PlayStation Stars?

