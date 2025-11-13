Pokémon Pokopia: nuevas formas de Pikachu y Snorlax, fecha de lanzamiento y todos los detalles del tráiler

Pokémon Pokopia podría ser el juego de Pokémon que muchos estaban esperando desde hace años. The Pokémon Company reveló un nuevo tráiler de Pokémon Pokopia, el esperado título que mezcla elementos de Animal Crossing y Minecraft, y que llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de marzo de 2026.

Pokémon Pokopia: El universo Pokémon vuelve a expandirse

Este juego es claramente una nueva y diferente opción para disfrutar de Pokémon de una manera muy diferente a la fórmula tradicional. Con este videojuego, se espera que lleguen jugadores nuevos a la franquicia o jugadores que buscan algo diferente dentro de esta.

Fuera de eso, hay algo que logró llamar la atención de absolutamente todos los jugadores y es que se anunció por sorpresa de dos nuevas formas regionales de dos de los Pokémon clásicos más queridos por el mundo entero: Pikachu y Snorlax.

Palidachu: una misteriosa y pálida versión de Pikachu

La primera novedad dentro del juego es Palidachu, una hembra de Pikachu con un tono bastante pálido, orejas caídas y una cola más corta y pequeña de lo normal que rompe completamente con la imagen tradicional del famoso Pokémon eléctrico. Aunque aún no se han revelado sus habilidades ni su papel exacto en el juego, su apariencia ha despertado la curiosidad de los fans.

Tema: Nintendo / The Pokémon Company

Musgorlax: el Snorlax cubierto de musgo

El segundo gran descubrimiento es el adorable Musgorlax, una versión de Snorlax que parece haberse dormido tanto tiempo que el musgo le ha cubierto todo el cuerpo y que incluso, le dio tiempo a una flor de crecer en su cabeza. Esta versión no solo aporta un toque humorístico muy al estilo del Pokémin dormilón, sino que también encaja con la temática de revitalizar y transformar la naturaleza dentro de Pokopia.

Crédito: Nintendo / The Pokémon Company

Pikachu y Snorlax no son los únicos hay otros Pokémon especiales

Además de estas dos nuevas formas, el tráiler ha confirmado la presencia de otros Pokémon exclusivos que tendrán un rol importante dentro de la historia:



Profesor Tangrowth : una versión sabia de Tangrowth, con gafas rotas y un viejo CD en la cabeza, que guiará a los jugadores en la aventura.

: una versión sabia de Tangrowth, con gafas rotas y un viejo CD en la cabeza, que guiará a los jugadores en la aventura. Maestro Smeargle: un artista vivaracho que promete llenar el mundo de color y creatividad con su pincel característico.

Fecha de lanzamiento y plataformas

Pokémon Pokopia debutará el 5 de marzo de 2026 en Nintendo Switch 2, y promete ofrecer una experiencia abierta y creativa que combina exploración, construcción y convivencia con Pokémon en un entorno totalmente personalizable. Además, resulta interesante que en este juego podras jugar con tus amigos ya sea local o en linea, incluso si ellos no cuentan con una copia del videojeugo.

