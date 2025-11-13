Amazon Prime lanza el tráiler de Fallout Temporada 2: Lucy y el Ghoul llegan a New Vegas

Por sorpresas y anuncios de series y películas no paramos. Esta mañana Amazon Prime Video presentó el primer tráiler oficial de la Temporada 2 de Fallout, que llevará a los fans a una nueva y peligrosa frontera: la ciudad de New Vegas, el bastión más codiciado y despiadado del desierto del Mojave. Si no has visto el tráiler, no te preocupes, te lo dejamos a continuación:

El universo postapocalíptico de Fallout está de regreso

La segunda temporada retomará los eventos inmediatamente después del épico final que tuvo la primera entrega, donde Lucy (Ella Purnell) continúa buscando a su padre tras su traición, mientras que el Ghoul (Walton Goggins) persigue el rastro de su familia, que podría haber sobrevivido a la Gran Guerra.

¿Qué podemos esperar? Pues según dice la sinopsis oficial, “la nueva temporada acompañará a los espectadores a través del páramo del Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas, donde el poder y la supervivencia tienen un precio muy alto”.

New Vegas y el regreso de un ícono del videojuego

Una de las grandes sorpresas del tráiler es la incorporación de Justin Theroux (The Leftovers, Mosquito Coast), quien se une al elenco como Robert House, el enigmático magnate que controla el Strip de New Vegas.

Por si no estás enterado del universo del videojuego, House es un personaje legendario muy esperado por los fans. Él es un genio que sobrevivió al apocalipsis tras preservar su cuerpo en un estado de coma criogénico, con el objetivo de despertar siglos después y gobernar sobre New Vegas.

Junto a Theroux, regresan Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias y Frances Turner, bajo la producción de Kilter Films, con Jonathan Nolan y Lisa Joy (creadores de Westworld) como productores ejecutivos, y la participación de Todd Howard y Bethesda Game Studios.

Fecha de estreno confirmada

La Temporada 2 de Fallout llegará próximamente a Prime Video el 17 de diciembre de 2025. Cada semana se estrenará un nuevo episodio hasta llegar a el gran final de temporada el 4 de febrero de 2026.

