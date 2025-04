Guardianes Celestiales: La nueva expansión de Pokémon TCG Pocket llega con Solgaleo, Lunala y mucho más

¡Atención, Pokéfans! La aventura en Pokémon TCG Pocket continúa, pero en esta ocasión, bajo el cielo de la región de Alola. Próximamente, tendremos en nuestras manos una nueva expansión con nuevas cartas y no te preocupes, que aquí te damos todos los detalles al respecto de esta nueva etapa del juego de cartas para móviles.

¿Qué llega con la nueva expansión “Guardianes Celestiales” de Pokémon TCG Pocket?

Guardianes Celestiales llega el próximo 30 de abril de 2025 con más de 200 cartas nuevas que incluyen a legendarios deslumbrantes como Solgaleo y Lunala, y el debut de los adorables iniciales Rowlet, Litten y Popplio.

Esta expansión no solo va a introducir nuevos Pokémon ex, sino también la primera carta de Partidario inmersiva, lo que supone un paso más en la evolución visual y la estratégica del juego. Entrenadores emblemáticos de la región de Alola también se suma a la colección, dándole un aire nostálgico y tropical a esta edición.

Pokémon TCG Pocket celebra medio año de vida

En esta ocasión no solo llegará la nueva expansión, pues también Pokémon TCG Pocket celebra su medio año de vida. Es por eso que deberás prestar atención a todos los eventos que llegarán a partir del 30 de abril al 13 de mayo. Podrás participar en partidas individuales especiales para conseguir sobres de promoción del Volumen 7 de la Serie A, incluyendo la carta épica de Rayquaza ex. Y si completas misiones especiales hasta el 29 de mayo, también podrás añadir a tu colección la versión de ilustración expandida de Rayquaza ex, junto a otros items de regalo.

Este nuevo capítulo en Pokémon TCG Pocket promete un sinfín de emociones tanto para coleccionistas como para jugadores competitivos. Si eres fan del juego de cartas o quieres iniciar a penas, la expansión Guardianes Celestiales es el momento perfecto para sumarte a la aventura.

