Nintendo Direct julio 2025: todos los anuncios y juegos confirmados para Switch 2

Nintendo ha cerrado el mes de julio con extraordinarias noticias para todos los fans. El Nintendo Direct Partner Showcase del 31 de julio ha traído una lluvia de títulos third party para la Nintendo Switch y la nueva Switch 2. Fueron 25 minutos de grandes sorpresas, ports y remakes. Es por eso que ahora repasaremos todo lo anunciado que se dieron en el evento.

Esta mañana hubo importantes anuncios con grandes protagonistas y varias sorpresas:

Una historia de orígenes ambientada en Orsterra, con combates por turnos y el estilo HD-2D que tanto enamora. Este videojuego para las plataformas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 es desarrollado por Square Enix y el estudio interno Team Asano, así que las peleas hasta 8 personajes luchando simultáneamente te van a encantar.

Pronto llegará la tercera entrega de Hyrule Warriors por Koei Tecmo. Esta aventura promete mucha acción masiva y se centra en los eventos en Hyrule antes de Zelda: Tears of the Kingdom, con Ganondorf como la amenaza central. Se promete que dentro de poco habrá más novedades.

Cronos: The New Dawn (Switch 2, 5 de septiembre)

Una de las sorpresas más grandes del día la dio Bloober Team, al anunciar su nuevo juego de survival horror para la Nintendo Switch 2. El juego es visualmente impresionante, además la trama y el sistema de inventario llaman bastante la atención. Aquí te dejamos el tráiler:

Just Dance 2026 – 14 de octubre

Ubisoft trae de vuelta su clásico juego de baile con la edición 2026 de Just Dance. Esta incluye una playlist de 40 canciones de todas las épocas que seguro te pondrán a bailar sin parar. Aquí te dejamos el tráiler para que le eches un ojo.

Plants vs Zombies: Replanted – 23 de octubre

Es momento de revivir el amor por Plantas vs. Zombies. El nuevo juego de estrategia y táctica de la icónica saga, la cual llega bajo el control de EA para ambas consolas de Nintendo, las Switch y Switch 2. Este el tráiler anunciado en el Nintendo Direct.

La nueva entrega de la saga deportiva de EA llega y saca el máximo provecho a la Nintendo Switch 2. Sin embargo, recordemos que este estará disponible en ambas consolas. Si eres fan de los juegos deportivos, debes checar este tráiler.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – 30 de septiembre

Este remaster del juego de estrategia y rol táctico de Square Enix que arrasó en su momento con la primera PlayStation llega con una nueva historia, diálogos renovados y otras novedades. Llega a Nintendo Switch 2 y Switch.

Dragon Ball Sparking! ZERO – 14 de noviembre

El aclamado juego de lucha de Dragon Ball de Spike Chunsoft anuncia que llega finalmente a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Aquí puedes jugar con más de 180 personajes y los mismos modos de juego que ya disfrutan los jugadores de PS5, Xbox, Series X|S y PC.

Tras llevar Yakuza Kiwami a la Nintendo Switch, Sega y RGG Studio acaban de anunciar un port del remake de Yakuza 2 para Nintendo Switch 2. ¿Qué podemos esperar? Combates más fluidos, minijuegos de baile, dardos, golf y mucho más.

Grandes noticias para los fanáticos del retrogaming y de los clásicos modernos:

Bandai Namco anuncia un remake de la segunda entrega del juego de Pac-Man World lanzado originalmente en 2002 para ambas consolas de Nintendo. Podemos esperar mejores gráficos, niveles rediseñados y el modo cooperativo local.

Sega y Atlus anunciaron durante el Nintendo Direct el port de Persona 3 Reload para la Nintendo Switch 2. Ya se puede reservar en la eShop para un lanzamiento el próximo 23 de octubre de 2025.

A pesar de que este juego fue un fracaso comercial, Ubisoft llevará el juego de mundo abierto de Kay Vess y Nix a la nueva consola de Nintendo con su versión Gold que incluye ambas expansiones. Si eres de los jugadores que aman comprar sus juegos en físico, hay una mala noticia: la edición física es una tarjeta llave.

Once Upon a Katamari – (24 de octubre)

Bandai Namco regresa con un nuevo juego bastante alocado de la saga. Esta vez podremos complacer al Rey del Cosmos girando el katamari hasta llegar al periodo Edo japonés. Llegará a Nintendo Switch, sin versión nativa para Switch 2.