The Game Awards: ¿Cómo puedo votar para elegir el GOTY 2025?

La temporada más esperada por los gamers se acerca a pasos agigantados. Así es, en diciembre llegan The Game Awards 2025 y, como cada año, empiezan los debates, las apuestas y las peleas amistosas sobre qué título merece alzarse con el ansiado GOTY. Y aunque la gala siempre genera polémica, algo es seguro: tú también puedes ayudar a tu favorito a ganar el codiciado premio.

¿Cómo puedo votar para elegir el GOTY 2025 en The Game Awards? Sigue estos sencillos pasos

Si todavía no sabes cómo participar, tranqui. Aquí te explicamos paso a paso cómo votar:

Para que tu voto sea válido, debes hacerlo directamente desde la página oficial de The Game Awards. El proceso es muy simple:



Visita la página web de The Game Awards. Haz clic en “Registrarse”. Ingresa tu correo electrónico y crea una contraseña. Confirma tu registro.

Ya con tu cuenta lista, podrás entrar a todas las categorías disponibles. Para votar específicamente por el GOTY, solo sigue estos pasos:



Entra a la categoría “Game of the Year (GOTY)”. Elige uno de los seis juegos nominados que, según tú, merece coronarse. Haz clic en “Votar”.

Recuerda que tienes hasta el 8 de diciembre de 2025 para dejar tu voto, así que no te la pienses mucho si quieres participar y ayudar a tu juego favorito del año.

¿Puedo votar en más categorías?

¡Sí! Y la lista es larga. Además del GOTY, puedes apoyar tus favoritos en varias secciones, entre las que destacan Mejor Dirección de Juego, Mejor Dirección Artística, Mejor Narrativa, Mejor Banda Sonora, Mejor Juego Indie y muchas, muchas más.

¿Cómo tomar la decisión adecuada?

Antes de lanzarte al caos del hype, considera que es importante haber jugado a alguno de los nominados; nada como vivir los juegos en carne propia. Valora lo que para ti pesa más: jugabilidad, historia, música, innovación y no solo por su popularidad o por tu estudio favorito.

El ganador en definitiva tiene que ser el que haya logrado dejar huella este 2025 y merece la pena pensarlo cuidadosamente.

El 11 de diciembre finalmente sabremos quién se lleva el GOTY 2025, pero desde hoy ya puedes formar parte de esta premiación.

También te puede interesar: Nominados al GOTY 2025: Conoce la LISTA COMPLETA por categorías en The Game Awards