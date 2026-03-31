¿Tendremos The Last of Us 3? Esta es la PISTA que sugiere la continuación de los videojuegos

Neil Druckmann volvió a encender el hype de los fans de The Last of Us, ya que recientemente lanzó un mensaje donde parece indicar que, además de contar con dos capítulos del videojuego y una serie, podría llegar una tercera parte donde se vería la conclusión de la historia que comenzó en 2013 con Joel y Ellie.

¿Cual fue el mensaje que Neil Druckmann sobre la tercera parte de The Last of Us?

El creativo de Naughty Dog publicó una imagen de hace más de 20 años con los primeros bocetos del videojuego, acompañada de un mensaje nostálgico y conmovedor que los fans interpretaron como una posible pista del desarrollo de una tercera parte o incluso como una señal de su retiro.

Sin embargo, dejamos que tomes tus propias percepciones a partir de este mensaje, el cual fue el siguiente:

Hoy estoy limpiando el garaje y me topé con mis bocetos originales de 2003 para una propuesta de un juego sobre un hombre, su hija sustituta y una travesía por una América rota. Ha sido un viaje salvaje. Agradecido por cada parte, especialmente por las pocas paradas que quedan en la carretera que tienes delante.

¿De qué trata el videojuego The Last of Us?

The Last of Us es una historia postapocalíptica que sigue a Joel, un hombre marcado por la pérdida, y a Ellie, una joven inmune a una infección que ha devastado a la humanidad. Juntos emprenden un viaje a través de Estados Unidos enfrentando peligros constantes, desde criaturas infectadas hasta otros sobrevivientes. Más allá de la acción, el juego destaca por su profunda narrativa emocional, explorando temas como el amor, la pérdida y la supervivencia en un mundo donde la esperanza parece escasa.