Metal Gear regresa del silencio y la película toma nuevo impulso tras años de espera

La película de Metal Gear Solid vuelve a dar de qué hablar y, esta vez, parece que el proyecto por fin está avanzando. Luego de más de una década en desarrollo, se confirmó que los directores Zach Lipovsky y Adam B. Stein serán los encargados de llevar esta icónica historia a la pantalla grande, bajo el respaldo de Sony.

Este anuncio ha generado emoción entre los fans, ya que durante años la producción estuvo prácticamente detenida, con cambios constantes y pocas actualizaciones. Incluso, aunque en algún momento se mencionó a Oscar Isaac como protagonista, su participación ya no está asegurada, lo que deja en el aire uno de los puntos más esperados: quién interpretará a Solid Snake.

Por ahora, la película sigue en fase de desarrollo, con el guion todavía en proceso y sin una fecha de estreno confirmada. Sin embargo, el hecho de que el proyecto tenga nuevos directores y el respaldo del estudio ha renovado la esperanza de que finalmente vea la luz.

Además, los propios cineastas han mostrado entusiasmo por adaptar una historia que consideran “cinematográfica” desde su origen, lo que sugiere que buscarán respetar la esencia del videojuego mientras lo llevan a un nuevo formato.

¿Qué es Metal Gear?

Metal Gear es una de las franquicias de videojuegos más importantes de la historia, creada por Hideo Kojima. Su historia sigue a Solid Snake, un soldado de élite experto en sigilo, que debe infiltrarse en instalaciones militares para detener amenazas nucleares y conspiraciones globales.

La saga es conocida por mezclar acción, espionaje y ciencia ficción, pero también por su narrativa profunda y cinematográfica, algo que desde hace años la convierte en una candidata ideal para una adaptación al cine.