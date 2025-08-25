¿Cerrarán Roblox? La verdad detrás de las demandas y polémicas en Estados Unidos

Roblox, la plataforma que combina videojuegos, creación de experiencias y red social, está en el ojo del huracán. Con más de 80 millones de usuarios activos al mes. El meollo del asunto, es que gran parte de ellos son menores de 13 años. Es por eso que “LEGO digital” enfrenta demandas legales en Estados Unidos que han desatado la pregunta: ¿Roblox cerrará?

¿Cerrarán Roblox? Esto es lo que está pasando con la plataforma

Esta plataforma fue lanzada en 2003 y se convirtió en un verdadero fenómeno global durante la pandemia. La comunidad ha celebrado a Roblox por su interesante libertad creativa que da a los usuarios. Niños y adolescentes pueden aprender aquí a diseñar sus propios juegos, comprender un poco de programación y formar comunidades. Sin embargo, esa misma apertura ha atraído a depredadores que aprovechan la falta de controles estrictos para cometer delitos.

Desde 2017 se han reportado casos de grooming dentro de la plataforma, pero parece que eso no generó ningún cambio. Recientemente, la polémica creció cuando el creador de contenido conocido como Schlep, el cual se dedica a exponer a acosadores, fue expulsado permanentemente, lo que desató protestas y campañas en su defensa.

Demandas en Estados Unidos

El caso escaló cuando la fiscal general de Luisiana presentó una demanda el pasado 14 de agosto contra Roblox Corporation. El documento acusa a la empresa de permitir que los adultos tengan la facilidad de hacerse pasar por niños y de no implementar medidas básicas como la verificación de edad o el consentimiento parental.

El texto incluso describe a Roblox como un “espacio de caza para pederastas”, mencionando experiencias de juego con temáticas perturbadoras como “Escape to Epstein Island”. Y no solo eso, pues ya otros estados como Georgia y Florida también han comenzado a investigar a la compañía.

Y con todo esto, ¿se cerrará Roblox?

Por ahora, Roblox no va a cerrar, pero está en un punto crítico. Un portavoz anunció que se implementarán nuevos controles de seguridad, aunque expertos señalan que la compañía deberá redoblar esfuerzos para proteger a sus audiencias más jóvenes. Por el momento, solo queda esperar ver de qué otras formas afectan a esta plataforma las demandas que enfrenta la compañía.

