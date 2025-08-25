Godzilla y Kong invaden CDMX: así fue la filmación de Supernova en Paseo de la Reforma

El Monsterverse sorprendió a los habitantes de la CDMX este fin de semana con la presencia de dos de los kaijus más impresionantes. Aunque falta bastante tiempo todavía para el estreno de “Godzilla x Kong: Supernova”, la ciudad ya tuvo una probadita. Y es que la producción eligió lugares icónicos de la capital para rodar escenas clave de la tercera entrega, que reúne a las bestias más poderosas del cine.

Godzilla y Kong invaden CDMX con la filmación de Supernova

La Secretaría de Cultura y la Comisión de Filmaciones de la CDMX (CFILMA) anunciaron que el Paseo de la Reforma, específicamente de la Columna de la Independencia a la glorieta de la Diana Cazadora, habría un cierre total hasta las 3:30 p.m.

Más tarde, usuarios de redes sociales compartieron videos donde decenas de extras corrían despavoridos entre autos varados y enormes nubes de polvo, simulando posiblemente el ataque de un monstruo gigante. Aunque no se confirmó si se trataba de Godzilla, Kong o un nuevo villano, la escena desató muchísima emoción entre los fanáticos.

Bellas Artes también aparece en la película

El emblemático Palacio de Bellas Artes también formó parte del rodaje. Se desconoce qué tipo de imágenes rodaron en ese lugar, pero según reportes, se utilizaron sus alrededores únicamente como tomas de localización, para dar mayor realismo cuando la trama mencione a la capital mexicana.

En total, participaron 150 extras y se desplegaron equipos de seguridad, operaciones especiales y limpieza para coordinar la filmación. A pesar de que había varias restricciones para evitar que las personas grabaran con sus celulares, varios curiosos hicieron caso omiso y compartieron su experiencia en redes.

El Monsterverse ya había visitado México

No es la primera vez que la franquicia pisa el país. En 2017, la producción de “Godzilla II: El rey de los monstruos” filmó escenas en el Centro Histórico, recreando la llegada de Rodan con más de 700 extras. Aquella filmación generó alrededor de 2,000 empleos temporales y mostró a la CDMX en la pantalla grande como parte de una super producción.

Con Supernova, la capital vuelve a ser parte de la historia del Monsterverse, ¿cómo te gustaría ver representada nuestra ciudad?

