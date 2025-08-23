Primer capítulo de la segunda temporada de Pacemaker borra a la Liga de la Justicia de Zack Snyder

Como sabrás, recién se estrenó la segunda temporada de ‘Pacemaker’ y con su primer capítulo, la serie protagonizada por John Cena arrancó con todo… Incluso tocó el siempre controversial tema de la Liga de la Justicia de Zack Snyder.

Luego de tres años de espera pudimos retomar la historia de este antihéroe de DC Comics, la cuál llegó en quizá un momento de incertidumbre dentro del DCU, y en este primer episodio nos dejó las intenciones de “reiniciar” este universo de superhéroes.

¿Qué pudimos ver en el primer capítulo de la nueva temporada de Pacemaker?

Este primer episodio se tituló “The Ties That Grind”, y nos muestra el viaje interdimensional donde Peacemaker conoce versiones alternativas de su padre y hermano, quienes están vivos en otra realidad, línea emocional que marcaría esta nueva entrega.

El adiós a la Liga de la Justicia

Una de las escenas más controversiales fue cuando la nueva narrativa apoyada del factor interdimensional reemplazan a La Liga de la Justicia de Zack Snyder por Superman, Supergirl, Linterna Verde, Hawkgirl, Mister Terrific y Maxwell Lord.

La narrativa retuerce elementos del Snyderverse, reemplazando a la Liga con la “Justice Gang” y alineando la historia con el nuevo universo DC.

Esta nueva temporada está ambientada dentro de la visión del DC Universe que está bajo la visión del director James Gunn, quien recientemente entregó la película de Superman, de hecho, esta nueva historia está directamente conectada.

¿Qué sabemos de Pacemaker 2?

Este proyecto estará conformado por ocho episodios, y a diferencia de la primera temporada, se liberará un episodio los jueves de cada semana, teniendo su final el 9 octubre.