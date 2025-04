⁠Olivia Rodrigo ¿realmente recortó el setlist de sus conciertos en México?

Mucho se ha especulado sobre lo que Olivia Rodrigo podría presentar en la Ciudad de México este 2 y 3 de abril. Y es que la cantante estadounidense no sólo se presentará en solitario en el Estadio GNP Seguros, también forma parte del cartel del Tecate Pa’l Norte y actuará la noche del 6 de abril en el Parque Fundidora de Monterrey. ¿Realmente recortó su setlist para sus presentaciones en México? Esto es lo que sabemos.

¿Cuál es el setlist de Olivia Rodrigo para sus presentaciones en México?

Olivia Rodrigo se presentará por primera vez en México este 2 de abril en el Foro GNP Seguros como parte de su gira GUTS World Tour y debemos reconocer que las expectativas son bastante altas. Si bien se espera un espectáculo de primer nivel, queda la duda entre los asistentes cuál será su setlist, ya que podría presentar uno para su actuación en el Tecate Pa’l Norte y otro, probablemente más extendido, para su show en el Estadio GNP Seguros.

No perdamos de vista que, al presentarse dentro de un festival musical como el que sucederá en el Parque Fundidora de Monterrey, los tiempos para cada artista son más reducidos en comparación a las actuaciones en solitario, como sucederá en la Ciudad de México.

Es sabido que, aunque los setlist de los grandes conciertos suelen estar ‘bajo llave’, siempre se filtra información o simplemente alguien le ‘atina’. Este es el posible playlist que está circulando por las redes sociales. ¿Cuál quitas y cuál pones?

1. Obsessed

2. Ballad of a homeschooled girl

3. Vampire

4. Drivers license

5. Traitor

6. Bad idea right?

7. Love is embarrassing

8. Pretty isn’t pretty

9. Happier

10. Lacy

11. Enough for you

12. So american

13. Jealousy, jealousy

14. Favorite crime (extended intro)

15. Teenage dream

16. Deja vu

Encore:

17. Brutal

18. All-american bitch

19. Good 4 u

20. Get him back!

¿Quién abre los conciertos de Olivia Rodrigo en México?

¡Ojo! Recuerda que para sus presentaciones del 2 y 3 de abril, Olivia Rodrigo contará con una telonera de primer nivel: la cantautora St. Vincent. Se dice que su propuesta representa lo más novedoso del pop que está sonando, por lo que los seguidores de la cantante californiana quedarán ampliamente complacidos. Este es el setlist de lo que podría interpretar Annie Clark, mejor conocida como St. Vincent, en los shows de la Ciudad de México y Monterrey.

Broken Man Big Time Nothing Flea Los Ageless Fear the Future Digital Witness Pay Your Way in Pain New York Sugarboy All Born Screaming

Ahora sí, todo listo para llegar bien estudiado a los conciertos de Olivia Rodrigo en la Ciudad de México.