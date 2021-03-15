¡México sí estará presente en los Oscar!

Tres mexicanos hacen posible que nuestro país esté representado en la edición 93 de los premios Oscar, y es gracias a su trabajo en la película “Sonido del Metal”.

Luego de que quedara descartada la nominación de “Ya No Estoy Aquí” en la categoría de Mejor Película Extranjera, se dio a conocer, que México sí estará presente en esta entrega, y es gracias a la postulación de Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, y Carlos Cortés, quienes podrían acceder a la estatuilla por su trabajo en la categoría de Mejor Sonido.

La terna en la categoría de Mejor Sonido, está conformada por las siguientes películas:



“Greyhound”

“Mank”

“Noticias del Mundo”

“Soul”

“Sonido del Metal”

Cabe mencionar, que “El Sonido del Metal” fue una de las películas con mayor número de nominaciones en esta entrega, con presencia en un total de seis categorías, cifra que fue igualada por producciones como “Judas y el Mecías Negro”, “Minari”, “El Juicio de los 7 de Chicago”, y “Nomadland”, todas ellas superadas únicamente por “Mank”, producción que se coronó con 10 candidaturas.

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La cinta de “El Sonido del Metal” nos muestra la historia de Ruben, un baterista del género metal, que enfrenta una batalla en pérdida de la audición, y que ve deteroriodada su salud por realizar aquello que más le apasiona en la vida.

"El Sonido del Metal" con la dirección de Darius Marder, y actuaciones de Riz Ahmed, Olivia Cooke, y Paul Raci, y compite también en la categoría de Mejor Película.

Es una de las cintas que logró sorprender en esta edición de los premios Oscar, y es también una de las producciones que tiene como origen el respaldo de una plataforma de streaming, y no, no es Netflix, se trata de Amazon Prime Video.

Estos tres mexicanos estarán listos para dar batalla en la entrega de los premios Oscar el próximo 25 de abril, y sin duda, la nominación llena de orgullo a todo el país.

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