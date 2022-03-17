Oscar 2022: ¿Cuál fue la primera película mexicana nominada?

El evento más importante de la industria cinematográfica cada vez está más cerca, se trata de los Premios Oscar, donde año con año la pelea por ganar una estatuilla es más intensa.

Para México todo comenzó con una simple nominación a los Premios Oscar. La cinta Macario fue la encargada de poner en el plano internacional al cine mexicano.

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Hasta la fecha, la producción mexicana es considerada una de las mejores del cine mexicano, siendo una adaptación de la novela homónima del escritor alemán Bruno Traven y el cuento El Padrino y El Padrino de la Muerte de los Hermanos Grimm.

Algunas curiosidades sobre la película mexicana Macario

Al ser una de las producciones más importantes de nuestro cine y con la entrega de los Premios Oscar tan cerca, te damos algunos datos que posiblemente no conocías de Macario.

Macario fue la primera cinta mexicana en lograr una nominación al Premio Oscar de la Academia en 1960, la cinta compitió en la categoría de Mejor Película Extranjera. Sin embargo, no corrió con mucha suerte, pues el premio se lo llevó El manantial de la doncella del cineasta sueco Ingmar Bergman.

La primera película nominada al Oscar ha tenido un éxito tan grande que ha sido reconocida internacionalmente, al grado que varios expertos de la fotografía y la iluminación consideran el filme una aportación tan valiosa para el séptimo arte como un cuadro de Goya.

Por otra parte, el fotógrafo de este film se llevó una gran cantidad de premios, entre ellos los galardones de Boston, Vancouver, India, Italia, Edimburgo y Valladolid. Además, fue nominada a la Palma de Oro en Cannes.

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En está ocasión, hay varios mexicanos nominados a los Premios Oscar, esperemos que sea una gran noche para los mexicanos.

