Oscar 2022: Ellos son los mexicanos que han ganado la estatuilla.

Los Premios Oscar galardonan a lo mejor de la industria cinematográfica año tras año; sin embargo, el poder mexicano también se ha hecho presente en una de las galas más importantes del mundo.

Emile Kuri

Su trabajo como director de arte en The Heirees, cinta que fue dirigida por William Wyler, le valió un Premio Oscar a Emile Kuri en el año de 1949. Años más tarde, ganaría otro galardón dorado por Veinte mil leguas de viaje submarino.

Anthony Quinn

El mexicano tuvo una grandiosa participación en Viva Zapata, pues La Academia lo premió en la categoría Mejor Actor de Reparto. Anthony también tiene otro Premio Oscar por su participación en El loco del pelo rojo.

Manuel Arango

Y cuando se trata de representar a México en Los Premios Oscar, Manuel Arango es uno de los más acertados. El mexicano ganó un galardón por su trabajo en el documental Centinelas del desierto en 1972.

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Beatrice de Alba

Las mujeres también han puesto el nombre de México en alto con su creatividad e inteligencia, tal es el caso de Beatrice de Alba que ganó un Oscar en la categoría Mejor Maquillaje en la película Frida, estelarizada por Salma Hayek.

Guillermo Navarro y Eugenio Caballero

El laberinto del Fauno marcó un antes y un después en el cine mexicano. Guillermo del Toro alcanzaba el éxito como uno de los mejores directores, pero Guillermo Navarro y Eugenio Caballero se llevaban un premio por Mejor Fotografía y Mejor Dirección Artística en la menciondada cinta.

Lupita Nyong'o

Lupita Nyong'o tiene nacionalidad mexicana y keniana. Ganó un Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto por el filme 12 años de esclavitud, poniendo en alto a sus raíces.

Emmanuel Lubezki

Mejor conocido como El chivo Lubezki, este mexicano ha ganado el Oscar a Mejor Fotografía gracias a su trabajo en películas como Gravity de Alfonso Cuarón, así como Birdman y The Revenant, dirigidas por Alejandro González Iñárritu.

Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón ganó Mejor película y Mejor director por Gravity en el 2014. Además, su trabajo como director en Roma, lo hizo ganar en las categorías Mejor director y Mejor película en habla no inglesa, además de Mejor fotografía.

Alejandro González Iñárritu

El mexicano ganó en el 2015 Mejor película y Mejor Guion original por Birdman, pero un año después, ganó como Mejor director por The Revenant.

Guillermo del Toro

Guillermo del Toro ganó las estatuillas a Mejor Película y Mejor director por su película La Forma del Agua. En esta edición número 94 de los Premios Oscar, el mexicano obtuvo nominaciones por su película Nightmare Alley en Mejor Diseño de Vestuario, así como Mejor Película.

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