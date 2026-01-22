Sinners: ¿Dónde y cómo ver en México la película más NOMINADA en los Premios Oscar 2026?
La película Sinners fue la más nominada en los Premios Oscar 2026 con un total de 16 nominaciones y para suerte de muchos, ya está disponible para ver en México
Sinners se robó los reflectores la mañana de este jueves 22 de enero al ser nominanda en 16 categorías diferentes para los Premios Oscar 2026, estableciendo además un récord en este rubro y desplazando a películas como Titanic, lo cual no pasó desapercibido en las redes sociales, pues muchas personas comenzaron a investigar y preguntar en dónde se puede ver esta cinta cinematográfica en México.
Esta película protagonizada por Michael B. Jordan, Delroy Lindo, Hailee Stenfeld y dirigida por Ryan Coogler, la puedes ver en México en la plataforma de Max (anteriormente HBO Max).
¿Dónde ver Sinners en México, la película más nominada en los Premios Oscar 2026?
Sinners que hoy está de moda a nivel mundial por sus 16 nominaciones en los Premios Oscar 2026, podrás disfrutarla a través de Max.
Dónde ver en México:
- Max: Plataforma principal de streaming de Sinners, estrenándose el pasado 4 de julio de 2025
- Prime Video: En esta plataforma la podrás encontrar solo para compra o renta, es decir, costo adicional a la suscripción mensual
- Google Play Movies y Aplee TV: También la puedes encontrar para compra o renta
Sinners: reparto y casting de la película más nominada a los Premios Oscar 2026
El reparto de Sinners, película dirigida por Ryan Coogler y conocida como "Pecadores" en Hispanoamérica, cuenta con un reparto encabezado por actrices y actores de renombre que anteriormente ya han brillado en otras producciones cinematográficas.
- Michael B. Jordan: Gemelos Somoke y Stack
- Hailee Steinfeld: Mary
- Wunmi Mosaku: Annie
- Delroy Lindo: Delta Slim
- Jack O' Connell: Remmick
- Miles Caton: Sammie Moore
- Jayme Lawson: Pearline
- Omar Benson Miller: Cornbread
- Lola Kirke: Joan
- Li Jun Li: Grace Chow
- Peter Dreimanis: Bert
La película es noticia mundial este jueves 22 de enero por haber roto el récord histórico de nominaciones a los Premios Oscar 2026, alcanzando un total de 16 candidaturas.