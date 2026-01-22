Sinners: ¿Dónde y cómo ver en México la película más NOMINADA en los Premios Oscar 2026?

Sinners se robó los reflectores la mañana de este jueves 22 de enero al ser nominanda en 16 categorías diferentes para los Premios Oscar 2026, estableciendo además un récord en este rubro y desplazando a películas como Titanic, lo cual no pasó desapercibido en las redes sociales, pues muchas personas comenzaron a investigar y preguntar en dónde se puede ver esta cinta cinematográfica en México.

Esta película protagonizada por Michael B. Jordan, Delroy Lindo, Hailee Stenfeld y dirigida por Ryan Coogler, la puedes ver en México en la plataforma de Max (anteriormente HBO Max).

¿Dónde ver Sinners en México, la película más nominada en los Premios Oscar 2026?

Sinners que hoy está de moda a nivel mundial por sus 16 nominaciones en los Premios Oscar 2026, podrás disfrutarla a través de Max.

Dónde ver en México:



Max : Plataforma principal de streaming de Sinners, estrenándose el pasado 4 de julio de 2025

: Plataforma principal de streaming de Sinners, estrenándose el pasado 4 de julio de 2025 Prime Video : En esta plataforma la podrás encontrar solo para compra o renta, es decir, costo adicional a la suscripción mensual

: En esta plataforma la podrás encontrar solo para compra o renta, es decir, costo adicional a la suscripción mensual Google Play Movies y Aplee TV: También la puedes encontrar para compra o renta

Sinners: reparto y casting de la película más nominada a los Premios Oscar 2026

El reparto de Sinners, película dirigida por Ryan Coogler y conocida como "Pecadores" en Hispanoamérica, cuenta con un reparto encabezado por actrices y actores de renombre que anteriormente ya han brillado en otras producciones cinematográficas.



Michael B. Jordan: Gemelos Somoke y Stack

Hailee Steinfeld: Mary

Wunmi Mosaku: Annie

Delroy Lindo: Delta Slim

Jack O' Connell: Remmick

Miles Caton: Sammie Moore

Jayme Lawson: Pearline

Omar Benson Miller: Cornbread

Lola Kirke: Joan

Li Jun Li: Grace Chow

Peter Dreimanis: Bert

La película es noticia mundial este jueves 22 de enero por haber roto el récord histórico de nominaciones a los Premios Oscar 2026, alcanzando un total de 16 candidaturas.

