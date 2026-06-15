House of the Dragon, temporada 3, debuta con esta IMPRESIONANTE calificación en Rotten Tomatoes

Han pasado 2 años desde que se estrenó la temporada del primer gran spinoff de "Game of Thrones", y ya no podemos esperar más para saber qué pasará en la guerra entre "Rhaenyra Targaryen" y "Aegon II". Para mayor emoción de los fans, el recibimiento inicial de Rotten Tomatoes de "House of the Dragon" 3 rompió récord con su calificación positiva.

"House of the Dragon" 3 debutó con 100% de aprobación en Rotten Tomatoes

La serie que narra y adapta para la televisión la épica guerra conocida como "Danza de Dragones", que escribió George R.R. Martin en el universo literario de "Canción de Hielo y Fuego", debutó su temporada 3 con 100% de aprobación en la plataforma Rotten Tomatoes.

Su recibimiento inicial de este 15 de junio marcó un récord dentro de la franquicia "Game of Thrones", pues ninguna temporada de sus 3 series lanzadas hasta la fecha había tenido un comienzo tan positivo, de acuerdo con Screen Rant.

La calificación de 100% se obtuvo a partir de 21 reseñas profesionales publicadas inicialmente; además, toma en cuenta solo los primeros 4 capítulos. Sin embargo, ese índice ya se redujo a 97% para la tarde del lunes, debido a que el número de reseñas subió a 34. Será al menos hasta el domingo 21 de junio, día del estreno oficial de la temporada, que también puedan verse reseñas del público en general.

La temporada 1 de "House of the Dragon" se mantiene en la actualidad con un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes, mientras la temporada 2 trajo opiniones divididas y sostiene un 84%.

En toda la franquicia televisiva del universo creado por George R.R. Martin, la mayor calificación en la actualidad (sin contar "House of the Dragon" 3) pertenece a las temporadas 2 y 4 de "Game of Thrones", que tienen 97%; le sigue la temporada 3, con 96%, y la 6 con 94%.

La serie "El caballero de los Siete Reinos" tiene un 94% de aprobación en su primera temporada, que estrenó en enero de 2026.