La nueva película de Jackass tendrá una gigantesca palomera de Wee-Man y ya es una de las más absurdas jamás creadas

El mundo entero cuenta los días para ver Jackass: Best and Last, la cual tiene su estreno previsto para el próximo 26 de junio. Pues cabe mencionar que la emoción acaba de aumentar, todo gracias a un artículo promocional que parece salido directamente del caótico universo de Johnny Knoxville y compañía. Prepárate, porque se trata de una gigantesca palomera inspirada en Wee-Man, uno de los integrantes más queridos de la franquicia. Lo más loco de todo esto es que la figura es de tamaño real, mide 1.23 metros y ya ha sido presentada como una pieza única para celebrar el estreno de la nueva película de la franquicia.

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¿Cómo es la palomera gigante de Wee-Man?

La verdad es que la figura llama mucho la atención, pues es como tener a Wee-Man al lado de ti con su característico atuendo: camiseta negra con calavera, tenis rojos y varios de sus tatuajes más reconocibles. Las palomitas las puedes tomar de la parte superior de la figura, como si las tomaras de su cabeza. La pieza tiene 48.5 pulgadas de altura y es la palomera más impactante que cualquier película ha sacado hasta este momento.

First look at a real life-size Wee Man popcorn bucket for ‘JACKASS: BEST AND LAST’. pic.twitter.com/mdUEXsLj1w — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 15, 2026

¿Dónde comprar la palomera gigante de Wee-Man?

Desafortunadamente, la pieza de colección solo se podrá conseguir en cines seleccionados de Estados. Unidos, además, no es un artículo que puedas comprar, pues se ha anunciado que se rifará entre aquellos que compren su boleto para el estreno. Así que si te gustaría tener esta pieza en tu colección, tendrías que viajar, comprar tu boleto y cruzar los dedos para ganar y poder llevarla a casa.

¿Qué se sabe de Jackass: Best and Last?

Esta nueva entrega reunirá a Johnny Knoxville y al resto del equipo para una última aventura cinematográfica. La película promete traer a la pantalla grande una vez más lo que la convirtió en un éxito: acrobacias, bromas inéditas y momentos memorables. De acuerdo con lo que han revelado sus creadores, el filme busca celebrar la amistad, el humor absurdo y la locura que convirtió a la franquicia en un fenómeno cultural a nivel mundial.

