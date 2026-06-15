Se confirma la muerte de Anne Schedeen, iconica actriz de la serie de comedia ‘Alf’, a los 77 años

Este lunes 15 de junio se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de la actriz estadounidense Anne Schedeen, quien conquistó a millones de espectadores gracias a su papel de Kate Tanner en la exitosa serie ALF, la noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales, ante estas palabras, fans recordaron a la intérprete que dio vida a una de las madres más queridas de la televisión.

Asimismo, Tom Markley, agente de la icónica actriz confirmó el deceso de Schedeen a la edad de 77 años y le dedicó un mensaje donde la recordó como una "verdadera artista y amiga".

¿De qué murió la actriz Anne Schedeen?

Hasta el momento la familia de Schedeen no ha revelado la causa oficial del fallecimiento de la actriz, sin embargo, a través de un comunicado difundido en Facebook, señalaron que la artista murió de manera pacífica sin dar más detalles sobre las circunstancias o la fecha exacta de su partida.

En el mensaje difundido en la red, los familiares destacaron su creatividad, sentido del humor y su amor por los animales, principalmente por los perros, hoy su partida deja una inmensa huella para quienes la conocieron. Asimimso, la recordaron como una persona con una fuerza arrolladora. "Es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: 'Siempre estoy con ustedes'. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas los disfraces y la alegría de vivir que la rodeaban perduran".

Con profunda tristeza les comunicamos que Annie falleció en paz. Deja un legado extraordinario de energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perritos, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias. La extrañamos muchísimo. La amábamos profundamente, al igual que todos los que la conocimos.

¿Quién era Anne Schedeen?

La actriz estadounidense nacida en Oregón el 8 de enero de 1940 desarrolló una larga trayectoria en la televisión antes de consolidarse como una estrella internacional, participó en producciones como; Emergency!, The Six Million Dollar Man, Magnum, P.I., Simon & Simon y CheersK, también interpretó a Kate Tanner en ALF, papel que la llevó a destacar en televisión, gracias a ese personaje se convirtió en un rostro familiar para millones de personas alrededor del mundo