¿Es una copia? Acusan a “Sinners”, la película más nominada en la historia de los Oscar, de plagiar un clásico con Salma Hayek

Desde que se anunció la lista de nominados a los Oscar 2026 y "Sinners" hizo historia en estos premios, en redes sociales surgió un debate sobre qué tanto esta película se merece sus 16 nominaciones. Entre las críticas más duras, se le ha acusado de ser una copia de "Del Crepúsculo al Amanecer", de Robert Rodríguez.

Cuando "Sinners" salió en cines, en abril de 2025, ya había comparaciones con la cinta de 1996. Sin embargo, esto repuntó en días recientes.

En qué se parece "Sinners" a "Del Crepúsculo al Amanecer"

Las dos películas tratan sobre dos hermanos que pasan la noche en un bar y terminan enfrentándose a muerte con vampiros; ambas tienen una escena musical ya icónica y tienen un cambio de tono a mitad de la trama, como recopila el portal especializado Collider.

"Sinners", del director Ryan Coogler, nos presenta a dos gemelos interpretados por Michael B. Jordan, quienes han amasado una pequeña fortuna en plena era de la Prohibición y regresan a su pueblo natal. En la misma noche que los hermanos abren por primera vez su propio bar speakeasy, un grupo de vampiros llega a acechar el lugar.

"Del Crepúsculo al Amanecer" es dirigida por Robert Rodríguez y escrita por Quentin Tarantino , además de protagonizada por este último y George Clooney. Trata de dos hermanos que roban bancos y quieren cruzar la frontera hacia México; en su viaje toman como rehén a una familia y pretenden pasar la noche en una cantina que resulta pertenecer a vampiros.

La película de Robert Rodríguez tiene una famosísima escena donde Salma Hayek realiza un sensual baile para los clientes de la cantina. En "Sinners", destaca una escena en que los espíritus de diferentes épocas parecen conjurarse al mismo tiempo y volver a la vida gracias al poder de la música.

Aunque existen similitudes, también hay grandes diferencias en ambas cintas. Lo que distingue a "Sinners" es que emplea su trama para hablar sobre la cultura y espiritualidad afroamericana, racismo y sentido de comunidad.

Ryan Coogler se inspiró en Robert Rodríguez para dirigir "Sinners"

En una entrevista para el medio SciFiNow, Ryan Coogler dijo que Robert Rodríguez había sido una de sus principales influencias para crear su película con tintes de terror. Admitió que, si bien las primeras similitudes que brincan son hacia "Del Crepúsculo al Amanecer", en realidad él se inspiró más en la cinta "La Facultad", del mismo cineasta.