Oscars 2025: ¡Jacques Audiard ve banderas de México en la Alfombra Roja y huye!

¡Los Oscars 2025 aún no inician y ya hay nueva polémica! La Alfombra Roja de los premios más importantes del cine ya dio inicio, desde aproximadamente las 2:00 p.m. algunas celebridades comenzaron a llegar, entre ellos están Brady Corbet, director de ‘El Brutalista’, Ariana Grande nominada a Mejor Actriz de Reparto por ‘Wicked’, y el director de ‘Memorias de un Caracol, solo por mencionar algunos. Sin embargo quien al parecer no puede alejarse de las controversias es Jacques Audiard, director de ‘Emilia Pérez’ quien ya se encuentra en California, ¿qué fue lo que pasó?

Jacques Audiard huye de entrevistadores mexicanos

Jacques Audiard ya está presente en la Alfombra Roja para dar las entrevistas necesarias a los medios de comunicación que se encuentran ahí. Nuestros queridos conductores Javier Ibarreche y Linet Puente se dieron a la tarea de llevar unos pequeños banderines con la bandera de México, esto con un intento para llamar la atención de todos los que quieran acercarse. Sin embargo, parece que esta fue un arma de doble filo, ya que todo apunta a que cuando Audiard notó las banderas de México, decidió simplemente alejarse de ese lugar, ¿tal vez con miedo de ser criticado?

Recordemos que el director francés poco a poco ha caído de la gracia de las personas, no solo del público mexicano, si no también de muchos hispanohablantes alrededor del mundo. Las últimas declaraciones que dio Audiard fueron cuando le dio la espalda a Karla Sofía Gascón, esto tras la filtración de sus tweets pasados en donde fue calificada como racista y clasista. Sin embargo, antes de eso Jacques Audiard tuvo una entrevista con un medio francés en donde dijo que creía que el español era “un idioma de pobres y migrantes”, clips que se volvió viral rápidamente en todas las redes sociales y en donde parece no solo haberse echado encima al pueblo mexicano, si no a todos aquellos que tienen como lengua principal el español.

¿Cuántas nominaciones tiene ‘Emilia Pérez’ en los Oscars?

