Premios Oscar: Reconocidos actores que todavía no tienen una estatuilla dorada a pesar de su vasta trayectoria.

La entrega número 93 de los Premios Oscar está a la vuelta de la esquina, pues reconocidos actores se darán cita en un solo lugar el próximo domingo 25 de abril de 2021.

Además, importantes histriones están dispuestos a ganar su primera estatuilla dorada en la entrega de premios más famosa del mundo.

Debemos recordar que algunas celebridades hollywoodenses no han ganado una reluciente y peleada estatuilla dorada a pesar de su vasta trayectoria en el mundo de la cinematografía.

Te presentamos la lista de actores que todavía no son reconocidos por La Academia.

Edward Norton

El actor estadounidense destaca por participar en legendarias cintas noventeras. Desafortunadamente, el artista no ha sido digno de levantar una estatuilla dorada a pesar de haber sido nominado en tres ocasiones.

La primera vez fue en 1997 por Primal Fear, la segunda por American History X y la última por su interpretación como Mike Shiner en Birdman de Alejandro González Iñárritu.

Tom Cruise

El actor, de 58 años, es considerado una de las leyendas más prestigiadas de todo Hollywood; sin embargo, se ha quedado muy cerca de subir al escenario por su Premio Oscar.

La primera vez fue 1999 por Magnolia, la segunda en 1996 por Jerry Maguire y la última por su participación en Nacido el 4 el de julio en 1989.

Samuel L. Jackson

El histrión estadounidense inició su carrera en la década de los sesentas, donde participó en filmes como Planet Of The Apes, Together For Days, Ragtimes y muchos otros más.

Sin embargo, fue en 1995 cuando Samuel obtuvo una nominación a los Premios Oscar tras participar en Pulp Fiction.

El actor no ganó la categoría de Mejor Actor de Reparto en aquella edición de los reconocidos galardones; sin embargo, múltiples fanáticos reconocieron su participación en una de las películas de culto más importantes de todos los tiempos.

Jake Gyllenhall

El artista californiano también cuenta con una extensa trayectoria en el mundo de la cinematografía; sin embargo, se ha quedado muy cerca de subir al podio para recoger su reluciente estatuilla dorada.

Fue en 2006, cuando el estadounidense obtuvo su primer y única nominación a Mejor Actor de Reparto por su participación en Secreto En La Montaña.

Jake se quedó con las ganas de levantar su primer Premio Oscar, pues fue su única nominación en lo que va de su trayectoria profesional.

John Travolta

La leyenda del cine John Travolta todavía no tiene un Premio Oscar a pesar de convertirse en una de las celebridades más famosas a nivel mundial. En 1978, el actor obtuvo una nominación a Mejor Actor por su papel en Saturday Night Fever y en 1996 obtuvo otra más por su participación en Pulp Fiction.

Por increíble que parezca, Travolta no ha tenido el honor de subir al podio y lanzar un poderoso discurso tras ganar una estatuilla dorada.

