Premios Oscar: Películas de streaming tan bien hechas que obtuvieron una nominación a los prestigiados galardones.

La entrega número 93 de los Premios Oscar cada vez está más cerca, pues maravillosas películas serán galardonadas en las categorías más prestigiadas el próximo domingo 25 de abril.

Y es que, a lo largo de la historia de los famosos galardones, exquisitos filmes se han hecho presentes por su guion, dirección, producción, música y hasta vestuario.

Por si fuera poco, el streaming también ha tomado fuerza en los últimos años, pues algunas cintas que pasaron fugazmente por la pantalla grande, se llevaron nominaciones en la reconocida entrega de Premios Oscar.

Te contamos qué películas de streaming fueron reconocidas en los Premios Oscar

Roma

En el 2019, el talento mexicano se hizo presente en la prestigiada entrega de estatuillas doradas. Roma, dirigida por Alfonso Cuarón y estrenada en el 2018 en una importante plataforma de streaming, se llevó tres premios en las categorías Mejor Dirección, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía.

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El Irlandés

La cinta, dirigida por Martin Scorsese, también pasó del streaming a los Premios Oscar, pues obtuvo diez nominaciones a la entrega de galardones del año 2019.

Mejor Película, Mejor Director, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Fotografía y Mejores Efectos Visuales fueron algunas categorías que recibió la cinta protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

Historia de un Matrimonio

Historia de un Matrimonio fue una de las películas estrenadas por streaming que se metió en el corazón de los cinéfilos. Adam Driver y Scarlett Johansson nos regalaron una majestuosa actuación que quedó en la mente de millones de fanáticos en todo el mundo.

Por si fuera poco, el filme se llevó siete nominaciones y una estatuilla dorada a Mejor Actriz de Reparto gracias a la actuación de Laura Dern.

Manchester Junto al Mar

Esta cinta, dirigida por Kenneth Lonergan, cautivó a múltiples usuarios de las plataformas de streaming. La historia de un joven que atraviesa el doloroso duelo de su hermano se ganó siete nominaciones en los Premios Oscar.

Por si fuera poco, Casey Affleck levantó la estatuilla dorada en la categoría Mejor Actor y Kenneth Lonergan en Mejor Guion Original.

Mank

Este año 2021, otra querida película de streaming también lidera la lista de nominaciones en los Premios Oscar 2021. Nos referimos a Mank, dirigida por David Fincher, que fue nominada a diez candidaturas entre las que destacan Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor.

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