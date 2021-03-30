Premios Oscar: Celebridades que tocaron el cielo y el infierno al mismo tiempo con sus nominaciones.

La entrega de los Premios Oscar 2021 cada vez está más cerca. Las celebridades más prestigiadas de todo Hollywood se darán cita en un mismo lugar para ser premiadas con las icónicas y codiciadas estatuillas doradas.

Debemos recordar que la entrega de los Premios Oscar es una de las más importantes en la industria cinematográfica, pues enaltece el trabajo de actores, directores, productores, vestuaristas y hasta ingenieros de sonido más talentosos en todo el mundo.

Sin embargo, no podemos olvidar que los Golden Raspberry llegan año tras año para hacerle frente a los Premios Oscar. Los también conocidos como Razzies galardonan a lo peor de la industria cinematográfica, dejando al descubierto a aquellos que no hicieron un buen trabajo durante el año.

Sin embargo, algunas películas nominadas a los Golden Raspberry también estuvieron nominadas a los Premios Oscar al mismo tiempo. Y es que, estos histriones dejan al descubierto que se puede alcanzar la gloria y el fracaso en un mismo lapso de tiempo.

Glenn Close

Hillbilly, una elegía rural fue uno de los estrenos más sobresalientes de 2020. Fue por medio de una famosa plataforma de streaming, donde la actriz Glenn Close realizó una peculiar actuación metida en el papel de una anciana.

Glenn Close se ganó una nominación en la entrega número 93 de los Premios Oscar a Mejor Actriz de Reparto; sin embargo, también se ganó otra nominación a Peor Actriz de Reparto en los Razzies.

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Eddie Redmayne

La chica danesa y El destino de Júpiter fueron protagonizadas por Eddie Redmayne, quien alcanzó la cima del éxito y el fracaso al mismo tiempo.

El actor británico fue nominado como Mejor Actor por su papel de Lili Elbe en La Chica Danesa y al mismo tiempo fue nominado como Peor Actor en El destino de Júpiter.

Redmayne se llevó un gran golpe bajo; sin embargo, un año antes de sus peculiares nominaciones, se ganó un Premio Oscar a Mejor Actor por su actuación en la cinta La Teoría del Todo.

Marielle Heller

Marielle Heller tocó el cielo y el infierno al mismo tiempo, pues su papel de Melissa McCarthy en el filme ¿Podrás perdonarme algún día? se llevó las plamas del público.

¿Podrás perdonarme algún día? fue reconocido por La Academia con una nominación a Mejor Actriz.

Sin embargo, la celebridad fue duramente criticada en los Golden Raspberry por su participación en ¿Quién está matando a los muñecos? Marielle demostró que sí se puede tener éxito y fracaso al mismo tiempo.

Sandra Bullock

Sandra Bullock fue una de las actrices que se tomó con gran humor su nominación de Peor Actriz en la entrega de los Razzies por su papel en Loca Obsesión. La estadounidense se presentó en la ceremonia con una carretilla repleta de discos de la criticada película, dejando ver su originalidad.

Sandra no sufrió tanto por su contundente nominación, pues al mismo tiempo fue reconocida con un Premio Oscar por su actuación en la producción The Blind Side.

Alec Baldwin

Alec Baldwin también se inmiscuyó a su primer y peor trabajo, pues se ganó una nominación en los Premios Oscar tras su maravillosa participación en The Cooler. Por si fuera poco, el artista también fue objeto de burlas por su papel de felino en los Golden Raspberry por su participación en El Gato.

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