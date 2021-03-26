Anthony Hopkins: Las mejores y fascinantes películas del actor británico según la crítica especializada.

Anthony Hopkins se convirtió en uno de los actores más trascendentes de las últimas décadas. El británico se ganó un sólido lugar en la industria cinematográfica debido a su versatilidad para interpretar todo tipo de personajes en la pantalla grande.

El histrión alcanzó gran popularidad por su maravillosa actuación en Hannibal, donde encarnó al temido Doctor Lecter. Fue en ese momento, cuando el nombre de Anthony Hopkins resonó alto en la industria hollywoodense.

Sin embargo, debes saber que el actor tiene un amplio repertorio de cintas que van más allá de Hannibal.

Te presentamos las mejores y fascinantes películas de Anthony Hopkins aclamadas por la crítica.

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‘Lo que queda del día’

Anthony Hopkins interpretó a Doctor Stevens en esta legendaria cinta dirigida por James Ivory. El actor, de 83 años, nos sumergió a un mundo de emociones como el desamor, deslealtad, valentía y primer encuentro con el amor propio.

‘El silencio de los inocentes’

Una vez más, el histrión se metió en el papel de psiquiatra violento para regalar una de las mejores cintas de la década noventera.

Además, la producción dirigida por Jonathan Demme, se ganó múltiples estatuillas doradas en la entrega de los Premios Oscar en las categorías Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Director y Mejor Guion Adaptado.

El hombre elefante

Esta cinta fue protagonizada por John Hurt con su rol de John Merrick; sin embargo, Hopkins se robó las cámaras en su papel como Frederick Treves.

El artista nos regaló un maravilloso personaje que generó un mundo de empatía entre el público y el monstruo del filme. “Esta es una historia de redención y trascendencia”, escribió la revista TIME en su momento.

La máscara del zorro

Esta cinta levantó la carrera artística de Antonio Banderas; sin embargo, Anthony Hopkins se ganó las palmas como Don Diego de la Vega.

El británico inspiró a muchas otras generaciones de jóvenes actores para interpretar el mismo e icónico rol. “La mejor adaptación de la historia hasta ahora, y la alta definición la hace aún mejor”, expresó Movie Metropolis sobre el trabajo de Anthony.

Nóe

Esta cinta fue muy criticada por su temática cristiana y religiosa; sin embargo, Anthony Hopkins recibió comentarios positivos tras interpretar a Matusalén (abuelo de Noé). El trabajo del británico como un hombre sabio y experimentado provocó reacciones favorables en medios locales e internacionales.

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