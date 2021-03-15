La película mexicana ‘Ya no estoy aquí' se quedó fuera de la lista final de los nominados al Oscar.
La noche mágica del cine en donde se hace la entrega de los premios Oscar, será el próximo 25 de abril.
Este lunes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos reveló la lista de las producciones nominadas a la 93 entrega de los premios Oscar.
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Muchas personas tenían la esperanza de que la película Ya no Estoy Aquí, del director mexicano Fernando Frías, lograra alguna nominación como mejor película extranjera; sin embargo, esta producción quedó fuera de las producciones consideradas por la Academia.
Esta película muestra la historia de Ulises, un joven quien es fanático de la cumbia conocida como kolombia, quien deja el norte de México tras la violencia del crimen organizado y emigra a Estados Unidos.
La gran producción de esta cinta ha sido muy pedida, ya que obtuvo 10 premios Ariel entre ellos Mejor Película, también, logró ser nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya.
Sin embargo, en esta ocasión, México no contará con una producción en la categoría de Mejor Película Internacional. Esta categoría está protagonizada por Another Round de Dinamarca, Better Days de Hong Kong, Collective de Rumania, The Man Who Sold This Skin de Túnez y Quo Vadis, Aida? de Bosnia y Herzegovina.
También, como parte del evento, los encargados de dar a conocer la lista de los nominados para conseguir un premio Oscar, este 2021, fueron Nick Jonas y Priyanka Chopra. La gala de premios tendrá lugar el domingo 25 de abril próximo.
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Aquí te presentamos la lista completa
Mejor película
The Father
Judas and the Black Messiah
Mank
Minari
Nomadland
Promising young woman
Sound of metal
Mejor Actriz
Viola Davis por La madre del Soul
Andra Day por EE.UU. VS Billie Holiday
Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer
Frances McDormand por Nomadland
Carey Mulligan por Promising Young Woman
Mejor actor
Riz Ahmed por Sound of metal
Chadwick Boseman por Ma Rainey’s Black Bottom
Anthony Hopkins por El padre
Gary Oldman por Mank
Steven Yeun por Minari
It’s #OscarNoms morning! Tune in to see this year’s nominees. https://t.co/eY8qjcwXYM— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2021
Mejor Director
Thomas Vinterberg por Otra ronda
Chloé Zao por Nomadland
David Fincher por Mank
Lee Isaac Chung por Minari
Emerald Fennell por Promising Young Woman
Mejor Actriz de Reparto
Maria Bakalova por Borat 2
Glenn Close por Hillbilly Elegy
Olivia Cloman por The Father
Amanda Seyfried por Mank
Yuh-Jung Youn por Minari
Mejor Actor de Reparto
Sacha Baron Cohen por El juicio de los 7 de Chicago
Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah
Leslie Odom Jr. por Una noche en Miami
Paul Raci por Sound of metal
Lakeith Stanfield por Judas and the Black Messiah
Congratulations to the Leading Actress nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/z8dFO81wWD— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2021
Mejor Diseño de Vestuario
Emma (Alexandra Byrne)
Ma Rainey’s Black Bottom (Ann Roth)
Mank (Trish Summerville)
Mulan (Bina Daigeler)
Pinocchio (Massimo Cantini Parrini)
Mejor Banda Sonora
Da 5 Bloods
Mank
Minari
Noticias del gran mundo
Soul
Mejor Sonido
Greyhound
Mank
Noticias del gran mundo
Soul
Sound of metal
Mejor Película Internacional
Otra rondan (Dinamarca)
Better Days (Hong Kong)
Collective (Rumania)
The Man Who Sold His Skin (Túnez)
Quo Vadis, Aida (Bosnia Herzegovina)
Mejor Fotografía
Judas and the Black Messiah
Mank
Noticias del gran mundo
Nomadland
El juicio de los 7 de Chicago
Congratulations to the Sound nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/rnTSAJwTyR— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2021
Mejor Película Animada
Onward
Over the Moon
A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
Soul Wolfwalkers
Mejor Guion Adaptado
Borat Subsequent Moviefilm
The Father
Nomadland
One Night in Miami
The White Tiger
Mejor Guion Original
Judas and the Black Messiah
Minari
Sound of metal
Promising Young Woman
El juicio de los 7 de Chicago
Mejor Edición
The Father
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
Mejor Canción Original
Fight for you (Judas and the Black Messiah)
Hear my voice (El juicio de los 7 de Chicago)
Husavik (Eurovision song contest: the story of fire saga)
Lo sí (seen) (La vita davanti a sé)
Speak now (Una noche en Miami)
Mejor Diseño de Producción
The Father
La madre del blues
Mank
Noticias del gran mundo
Tenet
Mejores Efectos Especiales
Love and Monsters
The Midnight Sky
Mulan
The One and Only Ivan
Tenet
Congratulations to the Original Song nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/LQnIj0tRy8— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2021
Mejor Maquillaje y Peluquería
Emma
Hillbilly elegy
La madre del blues
Mank
Pinocho
Mejor Documental
Collective
Crip Camp
El agente topo
My octopus Teacher
Time
Mejor Cortometraje de Ficción
Feeling trough
The letter room
The present
Two distant strangers
White eye