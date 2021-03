La película mexicana ‘Ya no estoy aquí' se quedó fuera de la lista final de los nominados al Oscar.

Este lunes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos reveló la lista de las producciones nominadas a la 93 entrega de los premios Oscar.

Te puede interesar: Conoce los discursos más vistos en la historia de la entrega de los premios Oscar de Hollywood.

Muchas personas tenían la esperanza de que la película Ya no Estoy Aquí, del director mexicano Fernando Frías, lograra alguna nominación como mejor película extranjera; sin embargo, esta producción quedó fuera de las producciones consideradas por la Academia.

Esta película muestra la historia de Ulises, un joven quien es fanático de la cumbia conocida como kolombia, quien deja el norte de México tras la violencia del crimen organizado y emigra a Estados Unidos.

La gran producción de esta cinta ha sido muy pedida, ya que obtuvo 10 premios Ariel entre ellos Mejor Película, también, logró ser nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya.

Sin embargo, en esta ocasión, México no contará con una producción en la categoría de Mejor Película Internacional. Esta categoría está protagonizada por Another Round de Dinamarca, Better Days de Hong Kong, Collective de Rumania, The Man Who Sold This Skin de Túnez y Quo Vadis, Aida? de Bosnia y Herzegovina.

También, como parte del evento, los encargados de dar a conocer la lista de los nominados para conseguir un premio Oscar, este 2021, fueron Nick Jonas y Priyanka Chopra. La gala de premios tendrá lugar el domingo 25 de abril próximo.

También te puede interesar: Conoce algunos datos curiosos de la película ’12 Horas para Sobrevivir: El Año de la Elección’.

Aquí te presentamos la lista completa

Mejor película

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising young woman

Sound of metal

Mejor Actriz

Viola Davis por La madre del Soul

Andra Day por EE.UU. VS Billie Holiday

Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer

Frances McDormand por Nomadland

Carey Mulligan por Promising Young Woman

Mejor actor

Riz Ahmed por Sound of metal

Chadwick Boseman por Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins por El padre

Gary Oldman por Mank

Steven Yeun por Minari



Mejor Director

Thomas Vinterberg por Otra ronda

Chloé Zao por Nomadland

David Fincher por Mank

Lee Isaac Chung por Minari

Emerald Fennell por Promising Young Woman

Mejor Actriz de Reparto

Maria Bakalova por Borat 2

Glenn Close por Hillbilly Elegy

Olivia Cloman por The Father

Amanda Seyfried por Mank

Yuh-Jung Youn por Minari

Mejor Actor de Reparto

Sacha Baron Cohen por El juicio de los 7 de Chicago

Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr. por Una noche en Miami

Paul Raci por Sound of metal

Lakeith Stanfield por Judas and the Black Messiah

Mejor Diseño de Vestuario

Emma (Alexandra Byrne)

Ma Rainey’s Black Bottom (Ann Roth)

Mank (Trish Summerville)

Mulan (Bina Daigeler)

Pinocchio (Massimo Cantini Parrini)

Mejor Banda Sonora

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Noticias del gran mundo

Soul

Mejor Sonido

Greyhound

Mank

Noticias del gran mundo

Soul

Sound of metal

Mejor Película Internacional

Otra rondan (Dinamarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Rumania)

The Man Who Sold His Skin (Túnez)

Quo Vadis, Aida (Bosnia Herzegovina)

Mejor Fotografía

Judas and the Black Messiah

Mank

Noticias del gran mundo

Nomadland

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Película Animada

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul Wolfwalkers

Mejor Guion Adaptado

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Mejor Guion Original

Judas and the Black Messiah

Minari

Sound of metal

Promising Young Woman

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Edición

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Mejor Canción Original

Fight for you (Judas and the Black Messiah)

Hear my voice (El juicio de los 7 de Chicago)

Husavik (Eurovision song contest: the story of fire saga)

Lo sí (seen) (La vita davanti a sé)

Speak now (Una noche en Miami)

Mejor Diseño de Producción

The Father

La madre del blues

Mank

Noticias del gran mundo

Tenet

Mejores Efectos Especiales

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan



The One and Only Ivan

Tenet

Mejor Maquillaje y Peluquería

Emma

Hillbilly elegy

La madre del blues

Mank

Pinocho

Mejor Documental

Collective

Crip Camp

El agente topo

My octopus Teacher

Time

Mejor Cortometraje de Ficción

Feeling trough

The letter room

The present

Two distant strangers

White eye