Descubre algunos datos curiosos de la película ’12 Horas para Sobrevivir: El Año de la Elección’.

La película 12 horas para sobrevivir: El año de las elecciones se convirtió en toda una sensación en las salas de cine debido a que es una cinta de terror distópica estadounidense, la cual fue escrita y dirigida por James DeMonaco.

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Esta entrega fue estrenada en el año 2016, donde hace 18 años, aproximadamente, Charlie Roan presenció el asesinato de su familia durante la noche de la Purga. En el presente, Charlie es candidata a la presidencia y quiere acabar con este evento que se impuso hace 20 años, que utiliza este día para eliminar a los más pobres y recortar el gasto público, pero antes deberá sobrevivir a doce horas de terror absoluto.

Por eso, ahora te presentamos algunos datos curiosos que desconocías de El año de las elecciones:

Cada entrega de esta historia se ha transportado, ya que la primera tiene lugar en una casa, la segunda entrega en las calles y la tercera en el gobierno. Además, cada película analiza la Purga a través de diferentes puntos de vista. Pues en la primera es contada por los ricos, la segunda por los pobres y esta tercera se cuenta desde el lado político.

Otro dato muy curioso es que la casa del senador es la misma que Frank Underwood usa en House of Cards.

Esta entrega se lleva a cabo dos años después de los eventos de The Purge: Anarchy del 2014, la misma diferencia que existe entre el lanzamiento de las anteriores películas.

Sin embargo, se ha mencionado que pasaron entre 15 y 17 años entre esta película y The Purge: Anarchy, pero los personajes interpretados por Frank Grillo y Edwin Hodge, que se encontraban en ambas películas, claramente no han envejecido en consecuencia.

El título de esta película sería The Purge: Assassins, sin embargo, a mediados de la postproducción se cambió a Election Year (Año Electoral).

James DeMonaco ha escrito y dirigido cada película de esta saga, aunque se ha revelado que próximamente será el guionista de las próximas entregas.

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Originalmente, esta tercera parte estaba destinada a ser una precuela, contando la historia de la primera purga. Aunque la idea fue desechada cuando Frank Grillo aceptó la oferta de James DeMonaco de repetir el personaje del sargento Leo Barnes. Entonces la idea de la precuela fue utilizada para la próxima película de la serie, The First Purge de 2018.

