Tres películas IMPERDIBLES sobre ovnis que DEBES ver antes del estreno de Disclosure Day, la próxima cinta de Steven Spielberg

La próxima gran película de Steven Spielberg, Disclosure Day, estrenó ayer lo que es su último trailer previo a su llegada a cines de México, y la conversación alrededor de la posible o no existencia de los extraterrestres se ha encendido en redes sociales, sobre todo por el timing tan perfecto en el que Spielberg estaría estrenando su cinta, justo en medio de liberaciones de documentos clasificados por el gobierno de Estados Unidos.

Te puede interesar: Steven Spielberg, previo al estreno de Disclosure Day: "No somos la única civilización inteligente en el universo"

Y si tú también eres parte de ese grupo de gente que AMA las películas sobre la posible existencia de otro tipo de vida inteligente en el universo, y de verdad no puedes esperar al estreno de Disclosure Day, te dejamos tres películas imprescindibles que te harán entrar por completo en el mood conspiracionista.

3 películas sobre extraterrestres que deberías de ver

Desde ovnis que se confunden con grandes lechuzas hasta otros que parecen sacados de la biblia misma, las siguientes películas son perfectas si lo que quieres hacer este fin de semana es maratonear cintas que te saquen de onda y te hagan ponerte tu gorrito de aluminio en la cabeza.

1. No One Will Save You

No One Will Save You está protagonizada por Kaitlyn Dever, en donde interpreta a una joven que vive sola en una enorme casa, después de ser duramente rechazada por el resto del pueblo al verse involucrada en un terrible crimen. Es así como de repente el mundo se ve atosigado por extraterrestres que tienen una tenebrosa apariencia pseudo humanoide, quienes además buscan controlar a la humanidad a través de un parásito bucal.

|Crédito: 20th Century Studios

2. El Cuarto Contacto

Nome, Alaska, es el lugar protagonista de una serie de desapariciones inexplicables las cuales está investigando el mismo FBI, aunque sin dar resultados. Así, la psicóloga Abigail Tyler al atender a diferentes pacientes de la zona comienza a notar un extraño patrón en cada uno de ellos, la cual la llevará a descubrir misterios de su propia vida y verse involucrada en lo que parecen ser abducciones de extraterrestres. Esta historia causó conmoción al estrenarse en el 2009, por su formato de pantalla dividida donde alegan mostrar metraje de la vida real.

|Universal Pictures

3. ¡Nop!

El genio detrás de Us y Get Out! regresa en ¡Nop!, Jordan Peele, nos presenta la historia de dos hermanos que quedaron huérfanos y deben hacerse cargo de un rancho donde crían caballos, los cuales después se rentan para producciones de Hollywood. Sin embargo algo raro comienza. a suceder: los animales se comportan de forma rara y la electricidad empieza a fallar, sin embargo, los hermanos no se asustan y tienen un solo objetivo, captar en cámara aquello que está produciendo las anormalidades en su día a día.