Revelan una mala noticia para la temporada 3 de Merlina: seguro te encantará saberlo antes que todos

‘Merlina’ es una de las series más esperadas por sus fanáticos, quienes ansían el estreno de la temporada 3. Sin embargo, esta nueva etapa atraviesa cambios que postergarán su llegada más de lo esperado. Aunque los seguidores desean verla pronto tras el final de la tercera entrega, la producción confirmó que habrá modificaciones que retrasarán su estreno hasta 2027. ¿Cuándo es la fecha clave?

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de Merlina?

La tercera temporada de Merlina tiene previsto su estreno para el invierno de 2027, según confirmó oficialmente la producción. Aunque la fecha exacta aún no ha sido detallada, se sabe que las grabaciones comenzarán en la primavera de 2026, lo que extiende la espera para los fanáticos ansiosos por conocer los nuevos capítulos.

En un principio, gracias a la renovación y al éxito de las primeras temporadas, se anticipó que la tercera parte estaría más cerca de lo que se creía. Esta confirmación generó gran emoción y altas expectativas, ya que ‘Merlina’, protagonizada por Jenna Ortega, se ha consolidado como una de las producciones más populares de las plataformas de streaming, cautivando a espectadores de todo el mundo con su estilo gótico y su narrativa intrigante. Sin embargo, esta meta inicial no se pudo cumplir.

Por tal motivo, la noticia también despertó cierta controversia, ya que inicialmente se había previsto que la nueva temporada se estrenara en unos meses.

Fuente: Pinterest ¿Cómo será la nueva temporada de Merlina?

El retraso inesperado sorprendió y generó debate entre los seguidores, quienes ahora deberán esperar más tiempo para continuar con las nuevas aventuras y misterios que la serie promete revelar.

¿De qué tratará la tercera temporada de Merlina?

Aunque todavía no se ha compartido una sinopsis oficial, todo indica que la historia de la temporada 3 de ‘Merlina’ se desarrollará más allá de los muros del colegio Nevermore. El cierre de la segunda temporada dejó varios hilos abiertos que servirán como punto de partida para la nueva entrega.

Entre los elementos más relevantes se encuentran:



El futuro de Enid: la amiga y compañera de cuarto de Merlina eligió convertirse en lobo para protegerla, aunque esto signifique no poder regresar a su forma humana por pertenecer a la especie alfa.

la amiga y compañera de cuarto de Merlina eligió convertirse en lobo para protegerla, aunque esto signifique no poder regresar a su forma humana por pertenecer a la especie alfa. La búsqueda de la tía Ofelia: un personaje mencionado anteriormente que podría desempeñar un papel clave en los próximos capítulos.

un personaje mencionado anteriormente que podría desempeñar un papel clave en los próximos capítulos. Mayor protagonismo para la familia Addams: especialmente con la inclusión del tío Lucas, quien al final de la segunda temporada se lleva a Merlina para emprender una misión en busca de Enid.

Jenna Ortega - Instagram Oficial Jenna Ortega junto a Gwendoline Christie, dos personajes fundamentales en “Merlina”

Desde la producción afirmaron recientemente que el objetivo es “ampliar el universo de Nevermore y de la familia Addams”, lo que confirma que los fanáticos podrán disfrutar de más aventuras con los personajes clásicos de la saga.

¿Qué nuevos personajes se sumarán a la serie ‘Merlina’?

En la serie ‘Merlina’, Jenna Ortega vuelve a encarnar a la protagonista de la familia Addams, rodeada de un elenco que combina estrellas consagradas y nuevos talentos. La nueva temporada, producida y parcialmente dirigida por Tim Burton, promete sorprender con incorporaciones de lujo como Lady Gaga, que se suma a la historia aportando frescura y expectativa.

Entre los “novatos” se encuentran Steve Buscemi, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter y Noah Taylor, mientras que los veteranos Emma Myers, Doohan, Joy Sunday, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordoñez y Luyanda Unati Lewis-Nyago completan un reparto sólido y variado, garantizando actuaciones memorables para los fanáticos de la serie creada por Alfred Gough y Miles Millar.

En pocas palabras, solo queda esperar el estreno, confiando en que la calidad de la serie y su elenco está garantizada.