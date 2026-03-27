3 películas en cartelera para disfrutar en familia este fin de semana de marzo 2026

¡El fin de semana llegó! Si deseas pasar unos días en familia, disfrutando de una buena película en la gran pantalla, aquí te compartimos tres opciones que aún están disponibles en el cine y son aptas para todo el público. ¿Lo mejor? Todas ellas están conquistando a la audiencia: cuentan con excelentes críticas y arrasan en taquilla, pues son cintas verdaderamente emotivas y divertidas. ¡Toma nota!

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3 películas en cartelera para disfrutar en familia este fin de semana

Nuestras opciones para el fin de semana incluyen dos películas animadas y una de ciencia ficción: "Proyecto Fin del Mundo", "Hoppers: Operación Castor" y "La cabra que cambió el juego: GOAT". A continuación los tráilers y de qué trata cada una.

Proyecto Fin del Mundo

Protagonizada por Ryan Gosling y considerada una de las mejores películas en la filmografía del actor, Proyecto Fin del Mundo (Project Hail Mary, en inglés) sigue la historia de un profesor de ciencias que despierta en una nave espacial, sin recordar cómo llegó allí. Durante su estadía, descubre que tiene una importante misión: evitar que el Sol se apague para salvar la Tierra. Calificación: 96/100 en Rotten Tomatoes.

Hoppers: Operación Castor

¿Te imaginas poder hablar con los animales? Esta es la premisa de la nueva película de Pixar. La cinta sigue a un grupo de científicos que descubren cómo trasladar la conciencia humana a robots en forma de animales, con el objetivo de preservar el entorno de estas pequeñas criaturas. La película termina con una emotiva reflexión: siempre lucha por lo que crees. Calificación: 94/100 en Rotten Tomatoes.

La cabra que cambió el juego: GOAT

Comedia animada que sigue la historia de Will, una cabra pequeña pero con un gran sueño: unirse a un equipo de atletas profesionales para jugar “rugibol”. Pese a las críticas y dudas por su apariencia, Will tiene su meta clara: demostrar que todos pueden ser parte del juego. Calificación: 93/100 en Rotten Tomatoes.

¡Ya no hay pretexto! Elige la película que más te guste, ve a la dulcería por tu snack favorito y disfruta de un fin de semana familiar en el cine.