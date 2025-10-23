“Dwayne Johnson es mejor actor que Arnold Schwarzenegger”: Javier Ibarreche elogia a La Roca por The Smashing Machine

Javier Ibarreche, uno de los críticos de cine más populares en redes sociales, encendió el debate entre los fans al afirmar que Dwayne “La Roca” Johnson es mejor actor que Arnold Schwarzenegger. Su comentario llega tras el estreno de The Smashing Machine, la nueva película de Johnson, que ya puedes encontrar en todas las salas de cine mexicanas y que promete ser un punto de inflexión en su carrera.

Javier Ibarreche elogia el nuevo papel de Dwayne Johnson

En su análisis, Ibarreche comparó a ambos íconos del cine de acción, destacando sus similitudes: cuerpos imponentes, carisma natural y un pasado ligado al deporte antes de conquistar Hollywood. Sin embargo, también marcó una diferencia clave: “Arnold tiene clásicos inolvidables” mientras, por el otro lado, “La Roca se volvió predecible”. Sin embargo, el crítico no remarca esto en balde, pues la carrera de La roca está por cambiar, o al menos así lo ve él.

“The Smashing Machine” muestra a La Roca como nunca antes

Dirigida por Benny Safdie (Good Time, Uncut Gems), The Smashing Machine es un drama biográfico sobre Mark Kerr, una leyenda real de las artes marciales mixtas (MMA) que alcanzó la gloria en los 90 mientras luchaba en secreto contra la adicción a los analgésicos.

Johnson interpreta a Kerr en una de las actuaciones más intensas de su carrera, acompañado por Emily Blunt, quien da vida a Dawn Staples, su pareja. La cinta explora la dualidad entre el atleta invencible en el octágono y el hombre frágil que enfrenta sus propios demonios.

Ibarreche afirmó que La Roca entrega la mejor interpretación de su vida, mostrando vulnerabilidad, profundidad emocional y un compromiso físico brutal. Otra las de las cosas que menciona en su video, es que finalmente vemos a una Roca, salir de su zona de comfort en un papel aún más demandante. Incluso señaló que este papel “podría asegurarle la nominación al Oscar”.

Un nuevo capítulo en la carrera de Dwayne Johnson

Aunque Dwayne Johnson es uno de los actores más rentables de Hollywood, muchas veces ha sido criticado por encarnar versiones similares de sí mismo en diferentes cintas de acción, incluso Ibarreche menciona varias de ellas. Con The Smashing Machine, demuestra que puede ir mucho más allá del músculo y la sonrisa carismática en la que todos pensamos cuando escuchamos su nombre.

¿Estás de acuerdo con Javier Ibarreche?

