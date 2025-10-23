“When You’re Strange”, la película de The Doors narrada por Johnny Depp que llegará a cines de México: Fecha de venta de boletos y proyecciones

La legendaria banda que impactó en la música y en la cultura como pocas lo han hecho, The Doors proyectarán en todos los cines del mundo su película documental “When You’re Strange” y nosotros te contaremos todos los detalles que debes de saber para que no te pierdas ningún detalle.

Con motivo del 60 aniversario de la banda, este documental narrado por Johnny Deep y que ganó un Grammy llegará a cines de México en 4K, con lo que será una entrega única para los fans de esta legendaria banda.

¿De qué trata la película de The Doors “When You’re Strange”?

Quien fuera el teclista de la banda, Ray Manzarek, declaró en su tiempo que “esta será la verdadera historia de los Doors”, e indicó que este documental será el “anti-Oliver Stone”, haciendo referencia a la película de 1991 que Stone dirigió, y que atrajo críticas de parte de los fanáticos de The Doors y de gente cercana a “El Rey Lagarto”, quien fue interpretado por Val Kilmer.

Este documental cuenta la historia de The Doors, centrándose en su carrera desde su formación en 1965 hasta la muerte de Jim Morrison en 1971 y utiliza material del archivo inédito de 1966 a 1971, donde muestran grabaciones de conciertos, ensayos y metraje privado.

La narración estuvo a cargo del actor Johnny Depp y muestra su ascenso, lo que fue el día a día de Morrison, el uso de sustancias y el legado de la banda.

También, el guitarrista Robbie Krieger ha dicho que este documental es un retrato más acertado de Morrison: “Creo que cuando ves la película de Oliver Stone -me impresionó lo bien que lo hizo Val Kilmer- el problema es que el guion era medio estúpido. En realidad no capturó en absoluto cómo era Jim. Creo que ésta te da una mucho mejor idea de cómo funcionaba su mente”.

¡Aquí te compartimos e trailer oficial!

¿Cuándo y dónde ver el documental de The Doors?

De acuerdo con las redes sociales de la banda, esta película documental llegará a cines de todo el mundo el próximo 4 y 6 de diciembre en marco del natalicio de Jim Morrison y las entradas estarán disponibles a partir del próximo jueves 30 de octubre.

De momento no se sabe en qué cines del país se exhibirá dicha película, pero la banda ha invitado a sus fans a registrarse en su sitio web oficial para tener mayor información, misma que llegará en estos días.