¡Adele da el salto al cine! La cantautora británica debutará como actriz en Cry to Heaven

La inigualable Adele, famosa por romper récords con sus baladas desgarradoras y su poderosa voz, se prepara para conquistar un nuevo escenario: el cine. La intérprete de Someone Like You hará su debut actoral en Cry to Heaven, (Un grito al cielo), una adaptación de la novela homónima de Anne Rice, autora de Entrevista con el vampiro.

La producción que estará bajo la dirección de Tom Ford promete ser un éxito, y ya se habla de que Adele podría sorprender con una actuación tan intensa como sus presentaciones en vivo.

Según fuentes cercanas a la producción, la artista británica no solo actuará, sino que también participará en la banda sonora, aportando su toque emocional y melancólico a una historia que mezcla belleza, tragedia y ambición artística. Todo indica que Adele encarnará a una figura clave dentro del mundo de los castrati, esos cantantes varones que fueron mutilados para conservar su voz angelical.

Adele: Una artista con una carrera imparable

Desde que irrumpió en la escena musical con su álbum 19, Adele se convirtió en una de las voces más poderosas de su generación. Con temas como Rolling in the Deep y Hello, ha ganado más de 15 premios Grammy y vendido millones de copias en todo el mundo. Después de su residencia en Las Vegas y su regreso triunfal con 30, muchos pensaban que la cantante se tomaría un descanso, pero parece que decidió reinventarse completamente con esta nueva aventura cinematográfica.

El oscuro encanto de Cry to Heaven

La novela de Anne Rice, publicada en 1982, es considerada una de sus obras más apasionantes y polémicas. Ambientada en la Venecia del siglo XVIII, retrata la vida de los castrati: jóvenes con voces angelicales y destinos trágicos. La historia combina música, deseo y venganza, y ha sido alabada por su estilo sensual y su crítica a las obsesiones del arte y el poder.

Con Adele como protagonista, el proyecto promete una mezcla explosiva de drama, belleza y emoción.