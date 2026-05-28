7 cintas de cine de zombies imperdibles para ver este último fin de semana de mayo 2026

El cine de zombies sigue siendo uno de los géneros favoritos entre los fans del terror y la supervivencia, y para cerrar este mes de mayo de 2026, te contamos sobre 7 cintas imperdibles, llenas de acción, caos, tensión y apocalipsis, que te mantendrán al filo del asiento. Esta selección te llevará de clásicos inolvidables hasta producciones modernas cargadas de acciones y suspenso, ideal para disfrutar en maratón nocturno.

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REC: Filme español del 2007, pensado como cortometraje encontrado, se ha ganado su lugar gracias a su mezcla entre escenas gore y suspenso constante.

El amanecer de los muertos: Dirigida por Zack Snyder en 2004 y escrita por James Gunn, este remake presenta una obra llena de miedo, acción y supervivencia.

El regreso de los muertos vivientes: Considerada un clásico del cine de terror, esta película de culto sobresale por iconizar la frase “cerebros”, generando un momento que marcaría al género.

Guerra Mundial Z: Protagonizada por Brad Pitt en 2013, el filme se destaca por generar una realidad cruda de lo que pasaría si una enfermedad transforma a la gente en “monstruos” caníbales a escala mundial.

La noche que se devoró al mundo: Este filme del 2018 y de origen francés retrata de manera reflexiva trastornos como la claustrofobia, la soledad y la decadencia de la cordura durante los últimos días del mundo.

Soy leyenda: Gracias a su temática de supervivencia, este filme se ha ganado un lugar especial dentro de los amantes de las historias de supervivencia contra muertos vivientes.

Alone: Dirigida por Johnny Martin en 2020, el filme toma otra cara de apocalipsis al mostrarnos lo que ocurre cuando un joven decide atrincherarse en su departamento para sobrevivir al inevitable fin de la humanidad.