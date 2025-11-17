El hombre que atacó a Ariana Grande en la alfombra roja de Wicked recibe una sentencia inesperada: ¿cuánto tiempo pasará en la cárcel?

El hombre que irrumpió en la alfombra roja de la premiere asiática de Wicked: For Good para abalanzarse sobre Ariana Grande ya conoció su castigo. Pensó totalmente que se saldría con la suya; sin embargo, un tribunal de Singapur sentenció al ciudadano australiano Johnson Wen a nueve días de cárcel tras declararlo culpable de causar desorden público.

Wicked: Así ocurrió el incidente en la alfombra roja

El episodio tuvo lugar el jueves pasado y se volvió viral en cuestión de minutos. Hay varios videos del momento en las redes sociales que muestran el momento exacto cuando Wen, más conocido como Pyjama Man, saltó las barricadas y corrió directamente hacia Grande y agarrándola del hombro mientras saltaba excitado frente a ella.

La actriz Cynthia Erivo, coestrella de Ariana en Wicked, fue quien lo tackleó primero para alejarlo de ella, seguida de varios elementos de seguridad que lo arrastraron fuera del área. Sin embargo, este hombre no conoce el respeto y minutos más tarde, Wen intentó volver a saltar las vallas, siendo derribado nuevamente por el personal de seguridad.

Pyjama Man: El historial del intruso

Tras ser detenido, Wen celebró en sus redes sociales con un mensaje diciendo que estaba “libre después de ser arrestado”, aunque aún debía presentarse ante la corte. Incluso subió otra publicación donde se burlaba de la situación, la cual además estaba dirigida a Grande y al equipo de Wicked.

Su conducta no fue un hecho aislado: Wen es un invasor serial de escenarios y eventos. En su cuenta hay clips donde aparece irrumpiendo en conciertos de Katy Perry, Chainmakers y hasta en eventos deportivos como la final del Mundial de la FIFA 2023.

Doing this to Ariana Grande when she likely has PTSD from the Manchester bombings during her concert few years ago is crazy work



I hope that jumping pyjama man gets arrested pic.twitter.com/bLPG0ca5jU — Gabriel Divina (@GabrielDivina2) November 13, 2025

La sentencia que recibirá por causar el desorden público

Aunque en un principio se habló de que Wen podría pagar una multa de 2,000 dólares aproximadamente, finalmente recibió una condena, la cual recibió luego de declararse culpable y asegurar al juez que no volverá a repetir este tipo de acciones.

Críticas por “retraumatizar” a Ariana Grande

Muchos consideran que la sentencia fue leve, sobre todo después de que el ataque provocara indignación entre fans, pues muchos acusaron a Wen de reabrir un trauma para Ariana. Recordemos que la cantante ha hablado públicamente de su trastorno de estrés postraumático tras el atentado terrorista en su concierto en Manchester en 2017, donde murieron 22 personas y cientos resultaron heridos.

Hasta ahora, Ariana Grande no ha comentado lo sucedido.

