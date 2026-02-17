Martin Scorsese se une a The Mandalorian & Grogu: este es su papel

¡Al fin! Tras años de espera, finalmente se ha revelado el tráiler oficial de The Mandalorian and Grogu, la nueva cinta del universo cinematográfico de Star Wars, dirigida por Jon Favreau. En este primer avance se muestra a Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu de vuelta en acción para una aventura más. Si bien las escenas de batallas y enfrentamientos llenaron de emoción a los fans, hubo algo que muy pocos notaron: la presencia de la gran leyenda del séptimo arte, Martin Scorsese, quien se une a la franquicia con un inesperado personaje. A continuación, te revelamos su papel.

Martin Scorsese se une a The Mandalorian & Grogu: ¿Cuál es su papel en el universo cinematográfico de Star Wars?

Si prestaste suficiente atención al tráiler, recordarás que Djarin se detiene en un puesto de comida ambulante en busca de información sobre los Hutts. Para obtener lo que necesita, ofrece un crédito de la Alianza. Es entonces cuando aparece un pequeño anderiano, quien asegura que, por ese precio, le dará la información que quiera. La voz de este alienígena de Ardennia es interpretada nada más y nada menos que por el reconocido cineasta, Martin Scorsese.

Este pequeño alienígena llamó la atención por su peculiar forma de hablar y sus cejas pobladas, muy parecidas a las del director de 83 años, lo que rápidamente desató rumores en redes sociales. En cuestión de horas, Disney y Lucasfilm confirmaron la participación del cineasta en la cinta para un medio de gaming y entretenimiento estadounidense.

Martin Scorsese seemingly voices an alien in ‘THE MANDALORIAN & GROGU’ pic.twitter.com/fsOICeOX9Y — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 17, 2026

¿Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu en México?

El estreno de The Mandalorian & Grogu está programado a nivel internacional para el viernes, 22 de mayo. No obstante, dado que en México las películas suelen estrenarse un día antes, es probable que el largometraje esté disponible desde el jueves, 21, por lo que te recomendamos estar al tanto de tu complejo cinematográfico favorito.

Además del inesperado cameo de Martin Scorsese, The Mandalorian & Grogu también cuenta con la incorporación de nuevos personajes, como Rotta, el nuevo antagonista, hijo de Jabba el Hutt y Jonny Coyne, quien será interpretado por el tres veces ganador al Golden Globe, Jeremy Allen White. La reconocida actriz Sigourney Weaver también se une al elenco como una piloto de combate. A continuación, te compartimos el tráiler completo de la próxima película de Star Wars.