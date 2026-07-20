Avengers: Doomsday revela su preventa y desata teorías: esto sabemos del estreno en México

Con el estreno del primer tráiler de Avengers: Doomsday la emoción del estreno solo puede seguir creciendo entre los fans. Marvel Studios decidió que llegó el momento de revelar nuevos detalles sobre la esperada película de los Vengadores, incluyendo el inicio de la preventa de boletos. Para nuestra mala suerte, esta preventa se anunció únicamente para Estados Unidos este 20 de julio, pero se espera que pronto tengamos más noticias en México y el resto de Latinoamérica. Lo que sí se sabe es que el estreno se mantiene para el 18 de diciembre de 2026.

También te puede interesar: Las teorías más locas sobre lo que veremos en Avengers: Doomsday

¿Cuándo inicia la preventa de Avengers: Doomsday y qué pasará en México?

Por el momento, y de acuerdo con lo que ha revelado The Hollywood Reporter, algunas funciones premium estuvieron vendiendo hace días boletos en Estados Unidos, y en aquel mismo país, inicia la preventa general hoy, 20 de julio. Sin embargo, en el caso de México y el resto de Latinoamérica, la cosa es diferente, pues Marvel aún no revela detalles sobre la fecha oficial de preventas de boletos. Por ahora, los fans esperan que pronto las cadenas de cine del país revelen detalles, ahora que ya salió el primer tráiler, por lo que hay que estar muy atentos.

¿De qué tratará Avengers: Doomsday?

Por el momento, una sinopsis oficial no ha sido revelada, pero con la liberación del primer tráiler podemos ver que la nueva película de Avengers: Doomsday es todo lo que esperábamos. En este avance vemos que los superhéroes se enfrentarán a unas crisis multiversales que los unirán a todos para combatir una amenaza sin precedentes. La amenaza será tan grande que incluso personajes como el Capitán América y Loki regresan, aunque aún no se conoce el cómo.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en México?

Si todo sigue conforme al calendario de Marvel Studios, Avengers: Doomsday llegará a los cines de México y Latinoamérica el 18 de diciembre de 2026. Así que solo es cuestión de tiempo para que podamos adquirir los boletos y ver esta entrega épica.

