¿Qué poderes tiene Doctor Doom y por qué todos los héroes se unen para detenerlo en Avengers: Doomsday?

Luego de que se revelara el primer tráiler de Avengers: Doomsday, los fanáticos ajenos a los cómics han comenzado a notar que Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., no es un enemigo cualquiera. Y es que la película demuestra que los héroes deberán unirse para luchar contra la gran amenaza; de hecho, en este equipo se encontrarán elementos como los Vengadores, X-Men, Los 4 Fantásticos y otros personajes del multiverso para luchar juntos. Pero ¿qué es eso que hace tan peligroso a Victor Von Doom y por qué incluso los héroes más poderosos podrían no ser suficientes para detenerlo?

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¿Qué poderes tiene Doctor Doom?

Lo primero que hay que señalar es que Doctor Doom no depende únicamente de un superpoder como otros villanos, pues resulta que Victor Von Doom es considerado uno de los hombres más inteligentes del universo Marvel. Su intelecto solo se puede comparar al de Reed Richards y Tony Stark. No conforme con eso, es un científico capaz de dominar las artes místicas hasta el punto de convertirse en uno de los hechiceros más poderosos del planeta.

¿Qué convierte a Doctor Doom en un icónico y un difícil rival en los cómics de Marvel?

Parte de su grandeza proviene de su icónica armadura que le otorga ventajas como fuerza sobrehumana, resistencia, capacidad para volar, escudos de energía y armas de alta tecnología. No conforme con eso, también gracias a ella puede manipular energía y crear campos de fuerza. Si aún dudas de su enorme poder, este personaje se ha enfrentado a héroes como Thor, Hulk o Iron Man en varias ocasiones, para luego robar poderes cósmicos que lo convierten prácticamente en un dios.

¿Por qué todos los héroes se reúnen para derrotarlo en Avengers: Doomsday?

Aún no se revelan detalles de la trama, pero gracias al tráiler se deja entrever que la historia estará inspirada en los cómics de Jonathan Hickman, donde el multiverso comienza a colapsar debido a las llamadas “incursiones”, eventos en los que dos universos chocan y solo uno puede sobrevivir. Esto explica por qué todos los héroes terminan juntos en un mismo universo.

Lo que hace tan peligroso a Doctor Doom es su conocimiento científico; su dominio de la magia y su ambición lo convierten en alguien que puede manipular el equilibrio del multiverso, razón por la que héroes de diferentes realidades deberán trabajar juntos.

