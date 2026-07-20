El doblaje de Avengers Doomsday: quiénes harán la voz de Robert Downey Jr., Chris Evans y todos los superhéroes, según la lista completa hasta la fecha

Buenas noticias para los fans de Marvel, los superhéroes y la interpretación mediante voz: el doblaje latino de Avengers Doomsday, por lo que se sabe hasta ahora, mantendrá las voces originales del elenco.

Este 20 de julio se lanzó el trailer oficial de Avengers Doomsday, que ha acaparado la conversación entre fans del MCU en las últimas horas, con diversas teorías, análisis y comentarios.

Hasta ahora, estos son los personajes cuyas voces en español se han confirmado en lo que se ha publicado a manera de avances y trailers.



Robert Downey Jr. como Dr. Doom

Chris Evans - Pepe Toño Macías (voz original de Steve Rogers/Capitán América).

Chris Hemsworth - Andrés Gutiérrez (voz original de Thor).

Letitia Wright - Leyla Rangel (voz original de Shuri).

Ebon Moss-Bachrach - Pepe Vilchis (voz original de Ben Grimm en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos).

Winston Duke - Mauricio Pérez (voz original de M'Baku desde Pantera Negra).

Para el personaje de Magneto (encarnado por Ian McKellen) se necesitó un cambio de voz tras el fallecimiento de José Lavat en 2018. Este actor icónico interpretó la voz de Magneto durante gran parte de la franquicia original en cines de X-Men, y también se le recuerda por ser la voz en español de McKellen como Gandalf en la franquicia de El señor de los anillos.

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Hace 6 meses surgió un debate entre quién interpretará a Magneto en español latino. En redes sociales la versión más difundida indica que sería Alejandro Villeli, a quien recordamos por papeles como Willie el escocés (Los Simpson), el abuelo Pickles (Rugrats) y Niles en La niñera. Sin embargo, en avances también hay quienes han reconocido la voz de Emilio Guerrero, quien tiene en su extenso repertorio a Hopper (Bichos) y Gastón (La bella y la bestia).