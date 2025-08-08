Programación Azteca 7: Estas son las películas del fin de semana, 9 y 10 de agosto de 2025 para tener mucha acción y aventuras paranormales gratis hoy en TV abierta

En Azteca 7 tenemos todo lo que necesitas para no salir de casa y disfrutar de lo mejor del cine en la comodidad del hogar. Aquí te presentamos las películas que podrás disfrutar este 9 y 10 de agosto de 2025. ¡Conócelas, prepara tus palomitas y toma asiento!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 9 y 10 de agosto de 2025 en Azteca 7?

Este fin de semana te esperan las aventuras más épicas, llenas de acción para que disfrutes, como te gusta, en la comodidad de tu hogar.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 9 de agosto de 2025

Película: Los 6 signos de la luz - 2:30 PM

Un niño descubre que es el último de un grupo de guerreros inmortales que han defendido a la Tierra de las fuerzas del mal a lo largo de la historia. Película protagonizada por Ian McShane y Christopher Eccleston.

Película: Abraham Lincoln: Cazador de vampiros - 4:45 PM

No te pierdas esta aventura llena de creaturas sobrenaturales. Tras descubrir que su madre había sido asesinada por un vampiro, y mucho antes de convertirse en el decimosexto presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln era ya el mayor cazador de muertos vivientes de la Historia.

Película: Hansel y Gretel: Cazadores de Brujas -7:00 PM

Hansel (Jeremy Renner) y Gretel (Gemma Arteton), 15 años después de haber escapado de la bruja, se han convertido en unos audaces cazarrecompensas, dedicados a perseguir y exterminar brujas, dispuestos a todo con tal de vengarse. Pero ahora, tendrán que enfrentarse a algo mayor.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 10 de agosto de 2025

Película: Enemigo Público - 2:45 PM

Un abogado se convierte en el objetivo de un político corrupto y de sus matones de la Agencia de Seguridad tras recibir por accidente las pruebas de un crimen político. No te puedes perder esta increíble película protagonizada por Will Smith, Gene Hackman y Jon Voight.

Película: Búsqueda Implacable - 5:45 PM

El exagente de las fuerzas especiales de élite Bryan Millis (Liam Neeson) se ve enredado en la trama de una organización criminal cuando trata de salvar a su hija, Kim. En un viaje a París, Kim y una amiga son raptadas por una red criminal que trafica con mujeres, especialmente chicas jóvenes. Millis solo tiene 96 horas para rescatar a su hija antes de que se pierda el rastro de ella.

Película: Búsqueda implacable 2 - 7:45 PM

Aunque ya está retirado, Bryan Mills (Liam Neeson) se ve obligado a utilizar todos sus recursos y habilidades de agente de la CIA para salvar tanto la vida de su mujer y de su hija como la suya propia. El padre de uno de los secuestradores albaneses que lo tuvieron en jaque en el primer film jura vengarse y aprovecha las vacaciones de la familia Mills en Estambul para llevar a cabo su plan. Una vez más parece que subestiman al exagente de la CIA.

Película: Búsqueda implacable 3 - 9:45 PM

La reconciliación de Bryan Mills se ha visto inesperadamente truncada tras el brutal asesinato de su exmujer. Consumido por la ira y acusado de la muerte de su exesposa, Mills se ve obligado a huir de la implacable persecución de la CIA, el FBI y la policía.

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

