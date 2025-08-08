Star Wars: Starfighter ya tiene fecha de estreno y Ryan Gosling será su protagonista

Lucasfilm y Disney han confirmado que Star Wars: Starfighter está a punto de comenzar su rodaje durante otoño de 2025, y junto a esta revelación se dieron a conocer más detalles que emocionaron a los fans. Este filme será parte de la nueva etapa cinematográfica de Star Wars, que también incluye The Mandalorian y Grogu (2026).

Cuándo se estrena Star Wars: Starfighter

Con el rodaje a la vuelta de la esquina, Lucasfilm y Disney buscan tener el tiempo suficiente para realizar un producto de alta calidad y cuidar cada detalle de esta compleja producción. Ellos tienen previsto que “Star Wars: Starfighter” llegará a las salas de cine el próximo 28 de mayo de 2027, un año después de la llegada de “The Mandalorian y Grogu”.

Una historia alejada de los Skywalker

De lo poco que se ha revelado, se sabe que la trama deMichael Bay vuelve a Transformers: posibles historias y qué esperar de su regresose sitúa cinco años después de El ascenso de Skywalker, explorando un periodo inédito de la saga en pantalla grande. El director Shawn Levy ha adelantado que será una historia independiente, sin depender de la nostalgia ni del legado Skywalker.

Ryan Gosling dará vida a un piloto que tendrá la importante misión de proteger a un joven de fuerzas hostiles y villanos poderosos, los cuales serán encarnados por Mia Goth y Matt Smith. El filme promete tener tintes de suspenso y drama íntimo, pero sin dejar de lado las batallas espaciales y la espectacularidad que caracteriza a la saga.

¿Qué esperar de “Star Wars: Starfighter”? Lo que falta por conocer

Por ahora, no hay tráiler ni imágenes oficiales más allá del póster con el logo del filme. Pero eso no detiene el intenso hype por la nueva película de Star Wars: Starfighter: además del elenco y la dirección de Shawn Levy, promete elevar la saga de una forma que no imaginamos.

También te puede interesar: Michael Bay vuelve a Transformers: posibles historias y qué esperar de su regreso