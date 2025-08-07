Spider-Punk: el origen del Hombre Araña más rebelde del multiverso

Sony anunció hace unos días que pronto comenzará a trabajar en una nueva película del Spider-verse, pero en esta ocasión se enfocará en uno de los favoritos del multiverso del Hombre Araña: Spider-Punk. Muchos fans conocen a este héroe desde los cómics, pero muchos otros se enamoraron de su rebeldía en las cintas animadas del superhéroe.

¿Quién es Spider-Punk?

Spider-Punk es una versión alternativa de Spider-Man proveniente de la Tierra-138. A diferencia del Peter Parker que todos conocemos, este Spider-Man se llama Hobart “Hobie” Brown. Este personaje se enfrenta a un mundo completamente distinto a su alter ego. Él vive en un mundo dominado por un régimen autoritario encabezado por el presidente Norman Osborn.

Lejos de ocultar su identidad secreta, Hobie decide luchar y convertirse en el líder de la rebelión punk, usando sus poderes arácnidos y su guitarra eléctrica para luchar contra la opresión y representar la voz de los marginados.

Just reminding everybody Spider-Punk is a real one 🖤 pic.twitter.com/8wX1F3HhYs — Pearly Sweetcake 🫧 (@tokahontas2__) August 5, 2025

¿Cuándo apareció por primera vez Spider-Punk?

Spider-Punk debutó en los cómics de Marvel en “The Amazing Spider-Man #10” (volumen 3), publicado en enero de 2015, como parte del gran evento Spider-Verse, escrito por Dan Slott y con arte de Olivier Coipel.

Aunque inicialmente fue concebido como un diseño alternativo para Spider-UK, su estilo punk y su estética llamativa lo convirtieron en un personaje con identidad propia, y muy llamativo para los fans del hombre araña.

¿Por qué es tan popular Spider-Punk?

Su actitud rebelde llama la atención de cualquiera, pero gran parte de su éxito se debe a su diseño visual cargado de tachuelas y parches. Además, su mensaje de lucha contra el sistema lo convirtieron en un símbolo de resistencia dentro del multiverso arácnido. Spider-Punk representa a los inconformes, que no temen alzar la voz ni desafiar el statu quo.

La película “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (2023), donde Spider-Punk fue interpretado por Daniel Kaluuya, disparó aún más su popularidad. Se convirtió en uno de los personajes favoritos del público y gracias a eso, poco a poco el personaje se abre camino en los cómics, películas y merch.

¿Qué es lo que más te gusta de esta versión de Spider-Man?

