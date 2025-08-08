¿Sin planes qué hacer este fin? Lista de conciertos en CDMX del fin de semana: 8, 9 y 10 de agosto.

La Ciudad de México es una urbe que nunca descansa, siempre hay algo qué hacer y si tú no sabes qué, aquí te dejamos una lista con los mejores conciertos de los días 8, 9 y 10 de agosto para que salgas de la rutina.

Desde reguetón, banda, tex-mex, metal... Te compartimos una lista de música en vivo para que tomes en cuenta si eres fan de la música o de descubrir música nueva.

Maluma baby… Este 8 y 9 de agosto el cantante colombiano ofrecerá dos de sus tres conciertos en el Palacio de los Deportes, y aunque las entradas están a nada de agotarse, puedes encontrar algunos boletos de $1,200.

Ni tú ni nadie puede cambiarme… Moenia estará en el Auditorio Nacional ofreciendo una noche de clásicos este viernes 8 de agosto, sus entradas tienen un costo de $244 hasta los $2,684.

Si lo tuyo es la zapateada y quieres cantar hasta quedarte sin voz, este sábado 9 la Banda El Recodo y Banda Machos estarán presentándose en la Arena CDMX. Las entradas tienen precios que van desde los $628 hasta los $4,380.

Si no andas desvelado y sin amor, date una vuelta al Auditorio Nacional este sábado 9 de agosto para echarte los éxitos del buen Bobby Pulido. Los accesos para este increíble concierto están en $213 el más barato y $1,099.

El sábado 9 la banda Genitallica estará rockeando en el Lunario del Auditorio Nacional, con guitarrazos que te sacudirán y harán bailar, los boletos tienen precios que van desde los $518 hasta los $1037.

Como sabemos que los guitarrazos y la música rara te gustan, te recomendamos el concierto de la banda de “post-punk”, Human Tetris, quienes estarán en el Foro Indie Rocks! los días 8 y 9 de agosto. Las entradas tienen un costo de $800.

Si eres fan del ánime, la estrella de Japón ADO estará presentándose en la Arena Ciudad de México, cantará sus canciones más populares este viernes 8 de agosto. Los boletos tienen precios que van desde los $1,059 hasta los $4,610.

