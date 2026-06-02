Confirmado: Backrooms 2 está en desarrollo; esto se sabe sobre la secuela de la película de terror de A24

Backrooms 2 ya es una realidad. La exitosa película de terror de A24, basada en una de las creepypastas más populares del internet, tendrá su tan esperada secuela. Gracias al excelente recibimiento por parte de la crítica y la audiencia, así como su buen desempeño en taquilla, el director Kane Parsons no ha dudado en expresar su interés por una segunda entrega. A continuación, te compartimos todo lo que se sabe sobre la continuación de Backrooms.

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¿Qué se sabe sobre Backrooms 2?

De acuerdo con Deadline, Backrooms 2 ya está en desarrollo. Actualmente, Kane Parsons se encuentra en busca de un guionista que quiera colaborar en la secuela de la cinta. Aunado a ello, se ha confirmado que su contrato con A24 continúa vigente, por lo que es altamente probable que la nueva película siga adelante con el reconocido estudio.

Si bien la secuela de la cinta se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, se espera que esta segunda entrega tenga el mismo recibimiento que su predecesora. Tan sólo durante su primer fin de semana de estreno, la película de Parsons, protagonizada por los nominados al Oscar, Renate Reinsve y Chiwetel Ejiofor, logró reunir 118 millones de dólares en taquilla a nivel global.

¿De qué trata Backrooms, la exitosa película de terror de A24?

Tal como su nombre lo indica, la película está basada en la popular leyenda de internet sobre las dimensiones alternas formadas por pasillos interminables. La cinta sigue la historia de Mary (Renate Reinsve), una terapeuta que decide adentrarse en una de estas dimensiones con el único objetivo de encontrar a su paciente, Chiwetel Ejiofor, quien desapareció de forma misteriosa. Al adentrarse a uno de los backrooms, Mary se encuentra con una realidad verdaderamente inquietante, dando como resultado una de las mejores cintas de terror psicológico de los últimos años, según la crítica.

Kane Parsons, el director más joven en firmar con A24

Además del elenco de primer nivel, la historia también cuenta con una dirección impecable a cargo de Kane Parsons, quien hizo historia al convertirse en el director más joven en firmar con A24. Al momento de sellar su contrato, Parsons tenía tan sólo 19 años.